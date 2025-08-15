Artisti di strada a Santa Sofia. In tre serate, già 8.500 spettatori

Si prospetta un gran finale per la 34ª edizione del festival internazionale degli artisti di strada di Santa Sofia (dal titolo ‘Vertiginosi equilibri’), promossa dalla Pro loco, dal Comitato Rias, dal Comune e con il sostegno di istituzioni, enti e aziende. Nelle prime tre serate – compresa la prima nel paese principale – sono stati registrati ben 8.500 ingressi: l’edizione è caratterizzata da nuovi spazi a disposizione degli spettatori in grado così di godersi gli spettacoli fino in fondo, oltre alla numerosa e variegata offerta gastronomica e dei mercatini di via Martiri della libertà e Marconi. Ampi parcheggi gratuiti a monte e a valle del paese.

Il 15 agosto è il clou del raduno e 42 saranno i gruppi presenti tra band di strada e di palco, arti performative, teatro di strada e circo teatro, workshop, altre arti e abilità. Poco prima della mezzanotte saranno i fuochi artificiali a illumineranno il paese e il fiume Bidente, salutando le migliaia di visitatori che avranno voluto festeggiare il Ferragosto a Santa Sofia. E la festa continuerà fino alle prime luci dell’alba. In particolare nel Parco della Resistenza (ribattezzato per l’occasione ‘Music Park’) con la musiche delle band musicali: si ballerà ai ritmi trascinanti di reggae, ska, jazz, funk&funky, cumbia, rocksteady e balcanici.

Sono protagonisti anche gli oltre 100 volontari: "Vogliamo bene al nostro paese – commentano all’unisono dopo la rituale foto di gruppo con la maglietta edizione 2025 –. In questi giorni Santa Sofia è coinvolta a tutti i livelli per la riuscita della festa in un clima positivo, senza distinzioni, che ci dà la carica e ci fa superare le fatiche e le difficoltà che insorgono quotidianamente".

"La prima serata a Santa Sofia – commentano gli organizzatori – è stata magica con lo spettacolo di fuoco dei Mutoid con il drago infuocato e i giochi coi lanciafiamme. A Ferragosto i principali artisti e compagnie dell’edizione sono, per le arti performative: Circo El Grito, Chalibares, Supercho, Julot, Cia el Mundo Costrini, Sawa Sawa, I rasoterra, Doble Mandoble, mentre per la musica: Terra Livre, Nubras, Bandakadabra, The Sulfire Project, Elettro Tarocchi".

Altro punto di forza del festival sono le installazioni, i workshop e i laboratori alla Sala Milleluci, alla Frutteria, nell’area dell’Esilio di Ulisse nel Bidente. In via Gentili, nel cosiddetto ‘Borgo Mutonia’ realizzato per l’occasione, ci sono le sculture di Lu Lupan. Poi le installazioni di Angelo Toschi nelle acque del Bidente, Nonno Bnater 57 e Tiziano Fioravanti. Tre le mostre in programma: Miscellanea 4 alla sala Milleluci di Paolo Bresciani, l’esposizione di Roberto Nanni e Andrea Bonavita ‘Tra le pieghe del tempo di foto in foto’ e quella di Alessandro Ceccarelli ‘Disconnessi’.