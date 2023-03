Artisti emergenti nel nome di Dalla Vince Faggi

Nuovo successo per il musicista e performer Francesco Faggi che si è aggiudicato la vittoria della prima edizione del ‘Ciao contest – La musica di domani’, concorso dedicato ai musicisti emergenti realizzato nell’ambito della rassegna dedicata a Lucio Dalla ‘Ciao’.

La rassegna ha avuto luogo il 2 marzo al Teatro delle Celebrazioni di Bologna: una serata dedicata all’80° anniversario dalla nascita di Lucio Dalla.

Il 24enne Francesco Faggi ha vinto il contest dedicato agli artisti emergenti nella sezione producer per il brano ‘Il mio posto’, che fa parte dell’ep dal titolo ‘Prevedibile’ della sorella, la cantautrice Elena Faggi, uscito lo scorso novembre e del quale Francesco ha curato la produzione. Durante la serata la stessa Elena Faggi ha cantato la canzone sul palco del Teatro delle Celebrazioni. ‘Il mio posto’ è la traccia conclusiva dell’ep, un piccolo concept album sull’amore: questo capitolo racconta l’ultima fase, quella tanto desiderata di quando finalmente si riesce a trovare la persona giusta e si capisce che le delusioni vissute in passato erano solo un passaggio per arrivare ad essere davvero amata. Questa non è la prima esperienza di Francesco nelle vesti di producer, infatti nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo propriocome arrangiatoreproducer del brano di Elena ‘Che ne so’, in gara tra le Nuove Proposte. Per l’occasione Faggi ha curato l’orchestrazione del brano insieme al Maestro Beppe Vessicchio ed è stato presente come pianista sul palco dell’Ariston insieme alla sorella.

"Sono davvero felice di aver ricevuto un riconoscimento come producer in questo importante evento – il commento di Faggi –. Capita che alcune canzoni suggeriscano già al producer l’arrangiamento di cui hanno bisogno, ma non è stato il caso di ‘Il mio posto’, pezzo per il quale avevo sperimentato diverse soluzioni e che aveva bisogno, a mio parere, di un vestito molto particolare, essendo anche il brano di chiusura del suo primo ep. Questa vittoria mi dà un’altra conferma che il vestito scelto fosse quello giusto. Ci tengo a ringraziare il mio sound engineer Marco Versari, sempre presente nella realizzazione delle mie produzioni, il bassista Matteo Tiozzo che ha suonato nella canzone, e ovviamente Elena che oltre ad aver scritto e cantato ha fatto anche un solo di violino. Questo premio immagino sia un auspicio positivo anche per il progetto condiviso mio e di Elena, per continuare a fare musica sempre più in grande e per sempre più persone".

Sofia Nardi