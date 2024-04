Artisti in fuga dalla realtà: inaugurata la mostra ’Evasio’

È stata inaugurata ieri nella ex chiesa di San Rocco in piazza Pretorio, a Modigliana la mostra ‘Evasio’, evento collaterale a quella in corso a Forlì ‘Preraffaelliti. Rinascimento moderno’. Erano presenti il sindaco di Modigliana Jader Dardi, Giuseppe Mercatali per la Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, Patrizia Ravagli, presidente della Biblioteca classense, in rappresentanza dell’Accademia degli Incamminati e Andrea Del Carria per il Caffè Michelangiolo di Firenze e la sua la rivista ‘Noi’. La mostra ospita una scenografia molto suggestiva: l’allestimento prevede una giungla di bamboo e opere di vario genere per illustrare il mondo, ai più sconosciuto, dei Preraffaelliti ovvero artisti in fuga dalla realtà. Dardi ha ricordato che "promuovere arte e cultura è quanto mai necessario in un tempo come quello che stiamo vivendo sul piano internazionale". La Ravagli ha sottolineato l’impegno che da sei anni vede l’Accademia promuovere e curare questa collaterale. Mercatali ha portato i saluti della Fondazione che sostiene la mostra. "L’argomento è stimolante – suggerisce Del Carria – e questa mostra vuole costruire un ponte tra eredità e contemporaneità, facendo interpretare il tema a voci fresche di artisti, pittori, scultori, fotografi capaci di guardare la realtà, attraverso la lente dei preraffaelliti".

Giancarlo Aulizio