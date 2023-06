Artisti per aiutare chi ha bisogno C’è anche un manifesto di Cattelan

Non manca a Forlì la solidarietà attraverso l’arte. ‘Par Furlè’ è il titolo della mostra ideata dall’associazione Regnoli 41 e dal Festival del Buon Vivere che hanno chiesto ad artisti e artiste di Forlì o di altre località di donare una o più opere, il cui ricavato della vendita sarà interamente devoluto a favore delle popolazioni delle zone alluvionate. La generosità non si è fatta attendere: attualmente in due locali di via Regnoli 41 sono esposte circa 200 opere fra pittura, scultura, ceramica e fotografia, donate da 81 artisti che hanno risposto generosamente alla chiamata.

Fra gli artisti che hanno donato un’opera c’è anche il celebre Maurizio Cattelan, che è stato residente a Forlì per quattro anni, alla fine degli anni ’80: in questa città è iniziata la sua carriera con esperienze originali che poi lo hanno reso famoso in tutto il mondo. L’opera da lui donata è un pezzo unico: un manifesto con la scritta in inglese ‘Non siete soli‘, che reca la firma dei soci fondatori della rivista ToiletPaper (in italiano ‘carta igienica’), ossia Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. La sede della rivista ha gestito subito, con impegno e gentilezza, la spedizione dell’opera che solo oggi, 3 giugno, verrà esposta su cornice in vetro.

Con Cattelan molti altri artisti: Marco Baldacci. Massimo Baldini, Vincenzo Baldini, Roberta Baldaro, Irene Campominosi, Gilberto Cappelli, Luisa Cardinale, Silvana Cardinale, Iacopo Casadei, Vito Casadei, Gabriele Catozzi, Sergio Catiti, Valentino Cesari, Cinzia Cicognani, Christian Cimatti, Giulio Cisari, Luca Colagrossi, Luca Colangelo, Fabio Pixel Colinelli, Irene Crudeli, Alessandro D’alessandri, Moreno Diana, Romano Drei, Giulio Escalona, Daniela Fabbri, Poalo Fantini, Valentina Ferrucci, Michele Fesani, Franco Flamigni, Giulia Foschi, Katerina Francesca, Cosetta Gardini, Massimo Giottoli, Paolo Graziani, Benedetta Iandolo, Federica Lasagna, Gabriel Lombardi, Manuela Mancini, Stefano Mariani, Michela Mariani, Vito Matera, Davide Medri, Marie Meno’, Fabio Alessandro Mirri, Roberto Mora, Stefano Amedeo Moriani, Francesco Musanti, Marco Parodi, Blu Pavona Ass, Cristiano Pinna, Paolo Poni, Angelo Ranzi, Petra Rau, Carlo Ravaioli, Marina Ravaioli, Stefano Ricci, Carlo Rivalta, Piero Romagnoli, Elena Rudatis, Fabio Savini, Matteo Sbaragli, Barbara Spazzoli, Francesco Selvi, Barbara Taglioni, Paola Tassinari, Marilena Tesei, Giuseppe Tolo, Giovanni Tuzio, Julia Upali, Dea Valdinoci, Elisabetta Venturi, Filippo Venturi, Virginia Zanotti, Eugenio Zaccarini e Giorgio Zagatti.

La mostra è aperta tutti i giorni fino a sabato prossimo dalle 16.30 alle 19.30.

r. r.