Artisti uniti per la Romagna Concerti per aiutare gli alluvionati

di Rosanna Ricci

Un concerto benefico, organizzato da Luca Medri (direttore artistico Cosascuola Academy) con Giordano Sangiorgi e Massimo Zoli, dal titolo ‘La musica che gira intorno’ si terrà lunedì 26 giugno (ore 20,30) all’Arena San Domenico. Il ricavato verrà interamente devoluto ad Assonanza, la rete regionale delle scuole di musica, impegnata ad aiutare le scuole che, in seguito ai danni causati dall’alluvione, hanno dovuto interrompere le proprie attività. Saliranno sul palco 18 band emergenti che interpreteranno brani romagnoli e altri contemporanei, a cui si alterneranno esibizioni di ballo della scuola New Dance Studio. Saranno inoltre presenti come ospiti: il cantautore Omar Pedrini, ex leader dei Timoria dche presenterà il suo nuovo album ’Diluvio Universale’; Lorenzo Baglioni, artista ed influencer; Max Monti, tra i più noti dj della Romagna. La serata sarà presentata dall’attrice forlivese Francesca Fantini e dal comico Enrico Zambianchi. I biglietti possono essere acquistati presso la Segreteria Cosascuola in viale Fratelli Spazzoli 51 da lunedì a sabato ore 14-19 (347.4669855, 351.6887816). E il 5 luglio, sempre all’Arena San Domenico, ci sarà un evento presentato e organizzato da Luana Babini e Maurizio Tassani. Sarà un tour dal titolo ‘Romagna di Cuore’ che toccherà cinque città della Romagna con oltre 120 artisti coinvolti in collaborazione con il Mei e con il patrocinio della Regione. Le altre tappe sono: l’11 luglio a Cervia, il 18 luglio a Faenza , il 25 luglio a San Marino e il 1 agosto a Marina di Ravenna. Sarà coinvolta tutta la Romagna del ballo, del liscio e dell’intrattenimento, con tantissimi ospiti per raccogliere fondi per gli alluvionati. La tappa forlivese, presentata da Luana Babini e Maurizio Tassani, vedrà l’esibizione di un ricchissimo elenco di artisti: Roberta Cappelletti, Omar Codazzi & Aurora, Luca Bergamini & Novella, Frank David, Mauro Ferrara e Patrizia Ceccarelli, Sofia & Ale, Roberto Tomasi & Mirna Fox, Renzo Il Rosso e Gianni Drudi, Jacopo Ciani, Sgabanaza e Genio, Drama, Luca Maggiore e Revolution Band, Silvia Ciani, Due Note, Sonia Denis, Paqaule Venditto, Fift Town e Masrko Daza e tanti altri. Due le canzoni simbolo della serata: in apertura ‘Romagna Capitale’ e in chiusura ‘Romagna Mia’. Durante la serata Renzo Il Rosso suonerà Il Silenzio facendo scorrere le tragiche immagini dell’Alluvione che ha colpito la Romagna. L’incasso sarà devoluto al Comune di Forli per gli alluvionati. Prenotazioni: 3481023215 e 3384672368.