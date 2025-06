Artusi, cibo e business: riapre ristorante

FORLIMPOPOLI (Forlì-Cesena)Sarà il Gruppo Bbp Social Food Experience il nuovo gestore del ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli. Il locale è inserito all’interno di Casa Artusi, il primo centro culturale dedicato alla cucina di casa in nome di Pellegrino Artusi, noto gastronomo – a cui Forlimpopoli ha dato i natali – e autore del libro "La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene", che poi è diventato per molti "L’Artusi". Chiuso da aprile 2024, il ristorante ha anche sostenuto alcuni lavori, da parte del Comune che ne è proprietario, di ammodernamento delle strutture. Un’anteprima della nuova collaborazione si avrà già durante la prossima festa Artusiana, che aprirà i battenti sabato 28 giugno e si svolgerà fino a domenica 6 luglio. L’apertura definitiva delle sale e anche dell’osteria, che trova posto nelle cantine dell’antico convento, si terrà poi in autunno. Il locale sarà completamente riarredato per avere spazi più moderni e in linea alle nuove forme di ristorazione. Il Gruppo Bbp nasce nel 2019 da un’idea di Cristofaro Basile, oggi affiancato dalla sorella Roberta e dai soci Davide Reoletti e Lorenzo Zanarini, con l’obiettivo di unire la ristorazione alla valorizzazione del capitale umano. Oggi il gruppo conta sei locali attivi, da Welldone a Cesena a Fuori Misura, la Bottega a Forlì, a Rimini il Caffè del Mercato e Martoranello, mentre a Cervia il chiosco Binario 9 e ¾.Sistemato il tassello ristorante, rimane ancora da definire il nuovo cda della Fondazione Casa Artusi. Nelle settimane scorse era trapelato il nome del professor Andrea Segrè, preside della facoltà di Agraria dell’Università di Bologna dal 2005 al 2012 e già componente del comitato scientifico di Casa Artusi, quale nuovo presidente: è attualmente consigliere del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ed è un nome di portata nazionale quando si parla di cibo e lotta allo spreco. Sarebbe indicato dal Comune di Forlimpopoli come da tradizione.Matteo Bondi