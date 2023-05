Artusiana, bando per il mercato gastronomico

Proseguono i preparativi per la XXVII edizione della Festa Artusiana di Forlimpopoli, che si terrà dal 24 giugno al 2 luglio. Il Comune ha pubblicato l’avviso rivolto agli operatori commerciali e produttori agricoli interessati a partecipare al mercato gastronomico che, nelle giornate della Festa, animerà le strade del centro storico forlimpopolese. Il mercato rappresenta un aspetto qualificante della Festa e per questo ai partecipanti sono indicate linee guida precise in linea con i dettami della cucina artusiana: buone materie prime, prodotti di stagione e del territorio legati preferibilmente alla cucina di casa, valorizzazione della memoria gastronomica. L’avviso è pubblicato sul sito del comune.forlimpopoli.fc insieme al regolamento di partecipazione e a tutta la documentazione necessaria. Per presentare le candidature c’è tempo fino alle ore 12 del 1° giugno: le domande potranno essere consegnate in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune oppure trasmesse da indirizzo Pec all’indirizzo [email protected] Oltre al bando per partecipare al mercato, è ancora aperto – la scadenza è il prossimo 15 maggio – il bando per poter partecipare in qualità di ristoratori all’interno della manifestazione.