Artusiana, bando per ristoratori

L’edizione 2023 della Festa Artusiana di Forlimpopoli, in programma dal 24 giugno al 2 luglio, inizia a prendere forma con la pubblicazione del bando, da parte del Comune, per i ristoratori. Ispirata al gastronomo Pellegrino Artusi e al suo celebre scritto ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’, la Festa è un’occasione per proporre la cucina territoriale e le trasformazioni della cucina domestica. La presenza dei ristoratori, che rendono vie e piazze di Forlimpopoli incredibilmente gustose, è uno dei motori di questa manifestazione che attira ogni anno migliaia di persone. Il bando appena uscito invita i ristoratori a fare domanda attenendosi al rispetto di precise linee guida redatte dalla Commissione gastronomica per garantire la qualità che ha reso celebre la festa. I menù proposti devono essere semplici, ma con forte caratterizzazione territoriale, si devono ispirare alla tradizione e alla cucina di casa e devono contenere almeno due piatti artusiani, eseguiti seguendo le ricette del manuale. Altra specifica richiesta è l’utilizzo di prodotti freschi e di stagione. Le domande vanno presentate in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Forlimpopoli o trasmesse da indirizzo Pec a [email protected] entro le ore 12 di lunedì 15 maggio.

Matteo Bondi