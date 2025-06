Artusiana, bene ristoranti e spettacoli. Il Comune: "Soddisfatti di questo inizio"

Buona la prima, anche se con una piccola riserva, per la Festa Artusiana 2025 che sabato ha preso il via nel nome del padre della cucina domestica italiana: Pellegrino Artusi. Il gran caldo finché il sole non è tramontato ha ritardato di qualche ora il pienone: tutti gli eventi culturali hanno comunque registrato il sold out. Dalle 21.30 si è vista l’onda di gente che ha iniziato a fare le file agli ingressi degli stand gastronomici, davanti ai punti spettacolo e, in generale, per le vie del centro storico.

"Siamo soddisfatti di questo avvio di manifestazione – afferma il vicesindaco con delega alla cultura, Enrico Monti –, il rilancio degli spettacoli che abbiamo fortemente voluto, così come della parte culturale, ha attirato tanto pubblico a partire dal convegno di apertura fino al jazz in Arena alle 21.45, ma anche lo show cooking e il Music Corner hanno attirato le persone".

Unico punto debole della prima giornata sono stati i due stand chiusi proprio nel cuore della manifestazione, piazza Garibaldi, per l’occasione denominata ‘piazza Artusi’. Già nella seconda serata di ieri quello principale era aperto "mentre quello dei nostri amici francesi dei Pays Beaujolais lo sarà da questa sera fino a domenica – spiega Monti –. Purtroppo abbiamo avuto qualche problema tecnico, che, purtroppo, ci sta".

I ristoranti, sia quelli allestiti per l’occasione, sia quelli che animano la vita enogastronomica di Forlimpopoli tutto l’anno, hanno dato il meglio di sé, con allestimenti molto curati e invitanti: punti di grande attrazione sono, come tutti gli anni, la Freschineria per i giovani, ‘Vizi e sfizi delle Mariette’ per gli amanti della cucina tradizionale e l’immancabile stand del Panzerotto della Pro loco di Fratta Terme per gli amanti del cibo da strada di grande qualità.

Il programma di stasera parte con la presentazione del libro di Alberto Capatti ‘Vegetariani. La storia italiana’ a Casa Artusi alle 19. Lo chef Matteo Milandri sarà poi il protagonista dello showcooking alle 20 nel cortile della scuola de Amicis. Gli spettacoli prevedono la giocoleria di Berto di strada in via Saffi, i giochi di Nonno Banter nel fossato della rocca, Marco Marchini Trio al Music Corner. Mentre l’arena Verdi ospiterà lo spettacolo di fuoco e musica con ‘Igniferi e Lucia Vendola’: uno spettacolo che fonde danza, teatro e manipolazione del fuoco, un vivaio sensoriale, dove le fiamme dipingono un racconto senza parole di cui diventano protagoniste. Costumi e scenografie originali creano un’atmosfera surreale, che trasporta lo spettatore in un mondo ancestrale.

Alle 21 il cortile della De Amicis ospiterà il convegno ‘Con Boccaccio nel paese di Bengodi: parole e modi di dire del cibo’ con Giovanna Frosini, Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, e Monica Alba, Università degli Studi Urbino ‘Carlo Bo’. Segue degustazione a tema con un calice di Caviro.