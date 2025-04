Artusiana, il Comune cerca partner per gli spettacoli della festa

Il Comune di Forlimpopoli cerca partner per la realizzazione degli spettacoli che animeranno la prossima Festa Artusiana, prevista da sabato 28 giugno a domenica 6 luglio prossimi. Per organizzare e gestire le attività di animazione che caratterizzano la manifestazione, quest’anno il Comune ha scelto – come era stato annunciato nelle settimane scorse – la strada della coprogettazione. A questo scopo è appena stato pubblicato un avviso pubblico, con l’obiettivo di selezionare il soggetto con cui stipulare una convenzione per realizzare le iniziative di questo tipo. L’avviso è rivolto a enti del terzo settore, associazioni culturali, realtà del volontariato del territorio, iscritti da almeno sei mesi al Registro Unico Nazionali del Terzo Settore.

L’ente incaricato dovrà costruire una proposta di animazione caratterizzata dalla varietà, in modo da soddisfare le esigenze delle categorie di pubblico, quali, ad esempio, bambini, famiglie, giovani, turisti, e rispecchiare diverse espressioni artistiche, favorendo il più ampio coinvolgimento possibile alla Festa. Fra i suoi compiti quello di garantire anche l’assistenza tecnica e il coordinamento degli spettacoli organizzati direttamente e da altri soggetti in occasione della manifestazione. Inoltre, l’Amministrazione chiede specificamente di valorizzare gli spazi di pregio della città, i luoghi identitari, gli scorci caratteristici, con particolare attenzione ad alcuni di questi quali Piazza Garibaldi, Piazza Pompilio, largo Paolucci De Calboli e tutta l’area intorno alla Rocca. Le candidature dovranno arrivare al Comune tramite posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it entro le ore 12 di martedì 8 aprile. L’avviso e tutti gli allegati possono essere scaricati su festartusiana.it.

ma.bo.