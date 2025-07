Artusiana, l’arte di mangiar bene con Veneziani

Jacopo Veneziani sarà ospite di Casa Artusi alle 21 nel convegno ‘L’arte di mangiar bene’, nel quale il conduttore televisivo, divulgatore e storico dell’arte guiderà il pubblico in uno straordinario viaggio alla scoperta della storia tra la Romagna e la Toscana, dal 1500 al 1800 e fino ai giorni nostri, per ripercorrere i destini ‘incrociati’ di Leonardo da Vinci e di Pellegrino Artusi. Secoli d’arte e di buon cibo che testimoniano quanto la cultura alimentare si presti all’arte figurativa e non solo.

È questo uno degli appuntamenti di questa giornata di Festa Artusiana a Forlimpopoli, che aprirà i battenti con una visita tematica ‘A tavola nel mondo antico’ tra i reperti del museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ alle ore 18.30. Prima di Veneziani a Casa Artusi alle 19 sarà invece la volta di Anna Prandoni, che presenterà il suo libro ‘Il senso buono’ in dialogo con Antonio Tolo della biblioteca di Forlimpopoli. Seguirà degustazione di petonciani fritti (ricetta n. 400 di Artusi) con stracciatella di Sabelli in abbinamento a un calice di vino. In piazza Gramsci alle 19.30 prende il via la Podistica Artusiana a cura della Polisportiva Azzurra.

Lo chef Luigi Sartini di Casa Sartini a San Marino sarà il protagonista dello show cooking delle 20 nel cortile delle ex scuole De Amicis. Tra le curiosità sempre presenti alla manifestazione, in via Oberdan, vi è ‘Artusi veste giapponese’ a cura di Yoko Kimono Collection e Manodoperalab.

I primi spettacoli di serata (ore 20,45) sono affidati alla giocoleria di Berto di Strada in via Saffi e all’illusionismo di ‘Magico Turra’ nel fossato della rocca. Uno spettacolo ironico di Street-Magic, adatto a tutte le età: palline che spariscono o che si moltiplicano, corde che si allungano e si accorciano, luci che appaiono a colpi di danza, anelli che si uniscono e si dividono nelle mani del pubblico.

Alle 21 il Music Corner di via Costa vedrà salire sul palco Barbara Evans e Valerio Cantori. Evans è una cantante statunitense che vanta diverse collaborazioni italiane e internazionali, tra le quali quelle con Mariah Carey, The Blues Brothers, Paolo Conte ed Elisa. Accompagnata dal pianista/arrangiatore Valerio Cantori, Barbara rivisita in chiave jazz i classici della musica internazionale, r&b e pop.

In Arena Verdi alle 21.45 sul palco gli Sfoja Lorda il cui repertorio spazia dal rock degli anni ’60 ad oggi, con brani italiani e internazionali (Beatles, Europe, Ramazzotti, The Police), ma con una particolarità: tutti i testi sono riscritti in romagnolo, raccontando storie di vita quotidiana in chiave originale e coinvolgente.