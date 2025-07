Artusiana: musica, show cooking e mostre

‘Come’eri vestita?’ è il titolo della mostra diffusa, promossa da Amnesty International di Forlì, per riflettere sui pregiudizi legati alla violenza di genere allestita nelle vetrine varie attività commerciali di Forlimpopoli che rimarrà esposta fino alla fine della Festa Artusiana.

La manifestazione, intanto, ha registrato il grande successo di pubblico martedì sera in arena Verdi durante l’intervento dello storico d’arte e volto di Rai 3, Jacopo Veneziani. Il programma odierno inizia alle 18,30 con la visita guidata tematica al museo archeologico ‘A tavola nel mondo antico’, in attesa che alle 19 gli stand di piazza Garibaldi e i ristoranti accendano i fornelli, anche se, in queste giornate di gran caldo l’afflusso di massa alla festa si registra a partire dalle 21.

Il programma culturale prevede alle 19, nella corte di Casa Artusi, la presentazione del libro ‘Rina. Ricette e storie di una maestra sfoglina’ con Rina Poletti. Dialoga con l’autrice, Paolo Tegoni, enogastronomo e presidente associazione Gastronomi professionisti. Segue degustazione di minestra verde (lasagna) in abbinamento a un calice di vino.

Arrivano da Santa Cruz de Tenerife, Jennifer Bucci e Maria Cubillo, della Scuola di Cucina ‘se te va la olla’ per lo show cooking delle 20 nel cortile delle scuole De Amicis. A seguire, nello stesso palco, si terrà l’incontro ‘Intuizioni Alimentari: il contributo delle neuroscienze alla costruzione del gusto’ con Mara Bellati, Iulm Milano.

Ricco anche il programma degli spettacoli che prevedono alle 20,45 in via Saffi l’esibizione ‘Le bolle di Strudel’ e nel fossato della rocca l’animazione con giochi di legno di Nonno Banter. Il Music Corner di via Costa alle 21 ospita la Power Band formata da voce, 3 sax, trombone, tromba, chitarra, basso e batteria. La formazione nasce nell’ormai lontano 2003 da un’idea del musicista Giuseppe Zanca, con l’intento di proporre arrangiamenti originali di musica dance anni ‘70/’80. Sebbene nel corso degli anni si siano avvicendate diverse cantanti, alla base del progetto resta l’impronta tipicamente brass: i 5 cinque fiati rappresentano infatti l’elemento distintivo, la cifra specifica e caratterizzante della formazione. La Birichina Band salirà, alle 21,45, sul palco dell’Arena Verdi all’interno della rocca. La Birichina Band porta in scena uno spettacolo che raffigura il meglio della musica Beat italiana anni ‘60, facendo anche qualche salto nel rock’ n’ roll d’oltreoceano, attraverso le più famose Hit di quel fantastico periodo. Un vero e proprio viaggio tra lo stile e le parole di cantanti icone del decennio 1960-1970 come Rita Pavone, Mina, Caterina Caselli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, e tanti altri.

Matteo Bondi