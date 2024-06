Artusiana, show cooking di Cosimo Naglieri

Inizia molto presto il programma di questo martedì della Festa Artusiana a Forlimpopoli. La corte di Casa Artusi alle 17,30 ospita ‘Le insolite presenze’, un laboratorio per bambini (5-10 anni) a cura di CavaRei. Le erbe aromatiche coltivate a San Leonardo in Schiova nel terreno biologico dalla cooperativa sociale, arrivano a Casa Artusi per profumare di lavanda, rosmarino e timo i manufatti artigianali. Alle 18 è previsto il ritrovo della podistica della Polisportiva Azzurra in piazzetta del Bersagliere: partenza libera alle 19,30 e partenza ufficiale alle 20.

Alle 19 a Casa Artusi l’appuntamento di ‘Aperitivo a corte’ con la presentazione del libro ‘Cucina aperta’ (Editore 66thand2nd) di Tommaso Melilli. Cuoco, scrittore e consulente creativo, ultimato il liceo si trasferisce a Parigi, dove comincia a lavorare in un piccolo bistrot e in altri ristoranti della città. Dalla scrittura alla pratica in cucina Melilli interpreta l’universo letterario della gastronomia toccando le corde emotive del cibo e interrogandosi su cosa sia oggi il settore ristorativo e della ‘cucina aperta’. Alle 19,30 al Nido d’infanzia La lucciola di via S. Allende 25 verrà servita la cena picnic ‘Artusi al nido’. Sul palco dell’arena di piazza Fratti saliranno, sempre alle ore 19,30, i Zona Sonora. Lo show cooking delle 20 in piazza Pompilio è di Cosimo Naglieri, executive chef del ‘Grand Hotel’ di Cesenatico. Lo chef, membro della World Association of chef society, è anche docente nei corsi di formazione per professionisti e negli show cooking della Federazione Italiana Cuochi.

I bambini sono attesi alle 20 nel fossato della rocca per lo spettacolo ‘Sebastian burrasca’ a cura di Teatro delle Forchette. Alle 21,30 al Museo Archeologico ‘T. Aldini’ sarà possibile fare una visita guidata e animata ai camminamenti della rocca albornoziana, a cura di Atlantide. È prevista la prenotazione ed una quota di partecipazione di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: 337 118 0314. Alle 21,45 nel fossato della rocca la musica dal vivo con ‘Musica muta’ in concerto. In occasione della Festa Artusiana è possibile partecipare alle visite guidate gratuite ‘Scopri Casa Artusi’ dalle 18 alle 23. L’itinerario prevede la Chiesa dei Servi, la Biblioteca gastronomica, l’archivio della corrispondenza personale di Pellegrino Artusi e lo studio dello stesso scrittore, la scuola di cucina e soprattutto gli spazi museali dedicati all’autore de ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’, unanimemente considerato il padre della moderna cucina italiana.

