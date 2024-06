Artusiana, si celebra il legame con la Francia

Con il ritorno del bel tempo è finalmente decollata anche la partecipazione a questa manifestazione della Festa Artusiana, che è stata premiata dal pubblico con un tutto esaurito nelle scorse due serate. Inizia così l’ultimo fine settimana sotto i migliori auspici e con il rinnovo del gemellaggio tra la città natale di Pellegrino Artusi, alfiere della cucina italiana, e quella dello chef e gastronomo francese Auguste Escoffier, Villeneuve-Loubet.

La celebrazione a ricordo dei 24 anni da ‘gemelli’ delle due città si terrà alle 18 presso la chiesa dei Servi. Alle 19 si prosegue con gli aperitivi a corte di Casa Artusi con la presentazione del libro ‘Biblyomysteries e food-mysteries. Delitti in biblioteca, passando per la cucina’ (Dueville, Ronzani Editore 2024). Con Rino Pensato, autore del libro, dialoga Antonio Tolo, responsabile della Biblioteca comunale.

Nell’altro polo di attrazione della manifestazione, la rocca, il programma prevede alle 18 al Maf una visita guidata con aperitivo curata da ArkeoGustus. Sarà l’occasione per prendere parte a una piacevole passeggiata sui camminamenti della rocca, arricchita dalla degustazione di alcune pietanze prelibate di ambito rinascimentale. Per questo evento è prevista la prenotazione ed una quota di partecipazione di 15 euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 337 1180314.

Dalle 20 alle 22 la Sala Bertozzi ospita la mostra ‘Mattoncinoteca in mostra!’, mentre i camminamenti della rocca l’esposizione di venti alberi genealogici di famiglie forlimpopolesi. Alle 20 piazza Pompilio è il teatro dello Show cooking organizzato in omaggio alla città gemella di Villenevue-Loubet con Massimo Gaiani, docente nei corsi Ais per l’abbinamento cibo vino e vicepresidente dell’associazione Cuochi Artusiani Forlì Cesena, oltre che docente di cucina allo Ial, scuola professionale di Cesenatico.

Il fossato della rocca alle ore 20 diventa il ‘Palco ragazzi’ con lo spettacolo per bambini ‘Fuori dalla valigia’. Un rincorrersi di gag travolgenti arricchito da numeri di giocoleria, palline, clavette, colpi di scena, piatti cinesi, balletti improbabili, musiche incalzanti e cappelli troppo grandi. Con La Compagnia Begherè. Sullo stesso palco alle 21,45 spazio alla musica dal vivo con il concerto di ‘Musica Muta’.

Lungo le vie della città si esibiranno per tutta la serata gli artisti di strada: Maki con ‘Alla ricerca della vera famiglia’ e Marcel Eso con ‘Sere yo maestro’. Presenti alla festa anche quest’anno, come tutti gli anni dal 2007, anno di fondazione, anche le Mariette con il loro ‘Vizi e sfizi delle Mariette’.