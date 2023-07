"Artusiana, un successo Disponibile a ricandidarmi"

di Matteo Bondi

Si è conclusa domenica la XXVII edizione della Festa Artusiana di Forlimpopoli. Sindaca Milena Garavini come è andata questa edizione, la prima dopo le varie restrizioni Covid?

"Direi molto bene. C’è stata tanta gente ogni sera, al di sopra delle aspettative. I commenti che abbiamo raccolto dai ristoratori sono stati più che positivi. Diciamo che siamo tornati, anche per l’atmosfera e lo spirito che si respirava, ai livelli pre pandemia".

Una quantificazione di presenze durante le serate è possibile averla?

"Non avendo ingressi a pagamento non riusciamo a stabilire il numero delle persone. So che i coperti dei ristoratori, erano 30 solo quelli allestiti, oltre alle situazioni di degustazione in piazza e ai ristoranti fissi, sono stati sempre quasi tutti esauriti, con spesso più giri per sera".

Alla Festa però non si mangia solo, come sono andati gli eventi culturali?

"Molto partecipati anche quelli, sia a Casa Artusi con gli Aperitivi a Corte, sia all’archeologico. Inoltre siamo riusciti a valorizzare anche nuovi luoghi, come la chiesa del Carmine, anche lì con buonissimi numeri, o la nuova bottega di Casa Artusi. Gli show cooking sono stati sempre partecipatissimi, ma anche gli incontri di Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi)".

Per la prima volta abbiamo visto alla festa Artusiana una cucina da campo, quella della Protezione civile che ha donato tutto il ricavato per gli alluvionati. Che riscontro avete avuto nella parte solidaristica della manifestazione?

"Tutto esaurito, sia alla protezione civile, sia nella cucina che avevamo messo a disposizione per i ristoranti che non avevano riaperto dopo la catastrofe. Si sono alternati i Tre Faggi di Meldola, A Casa Nostra di Ranchio di Sarsina, Le Campore di Predappio. Le ultime due sere la cucina è stata messa a disposizione dell’Unione Cuochi Friulani, che hanno devoluto il ricavato agli alluvionati".

In una festa che sembra essere tornata ai livelli di una volta, solo gli spettacoli sono sembrati sottotono, soprattutto per il numero, tre situazioni a serata contro le 5 o 6 di una volta. Un budget di 30.000 euro, contro i 60.000 di prima del covid. Una scelta dovuta a cosa?

"Ci sono due aspetti. Uno sicuramente economico, ma anche la volontà di portare solo eventi dentro la festa. Per questo si è scelto di togliere l’arena e destinarla agli show cooking, lasciando così solo gli spettacoli di strada, oltre a quello dedicato ai bambini nel fossato della rocca. Gli spettacoli proposti sono stati molto graditi, sicuramente rifletteremo su come aumentare il numero per sera".

Questa è stata l’ultima festa Artusiana del suo mandato da sindaca. Anche se sono stati anni di pandemia, che feste sono state?

"Prima di tutto, l’organizzazione della prossima festa spetterà comunque a questa amministrazione considerando che ci si lavora un anno per l’altro. Direi che la festa ha dimostrato di essere ancora ben vispa nonostante i 27 anni. E’ una manifestazione popolare nel senso più importante del termine, abbiamo visto tanti giovani e famiglie in queste serate. Ci sono sempre cose da migliorare e modificare, anche per intercettare le nuove tendenze, ma l’impianto è più che solido".

Questo è il suo primo mandato. Si rende disponibile per un secondo?

"Quando si intraprende questa avventura, credo che l’orizzonte sia sui dieci anni, anche per poter dare modo ai progetti di svilupparsi e diventare operativi a tutti gli effetti. A maggior ragione, considerando la pandemia che abbiamo passato, direi che l’orizzonte sia quello. Io mi rendo disponibile".