‘ArtusiJazz Inverno’ torna e spegne 14 candeline

Si tratta della rassegna più longeva, tra le tante promosse dall’associazione ‘Dai de jazz’ che organizza per il nascente 2025 la 14ª edizione di ‘ArtusiJazz Inverno’. Come di consueto, il calendario di concerti percorrerà la valle del Bidente a partire dal 1° gennaio alle ore 16,30 alla Chiesa di San Pietro al Corniolo. Il ‘Tolga During Trio’, un gruppo guidato dalla chitarra manouche di During, con Enrico Pelliconi alla fisarmonica e Pippi Dimonte al contrabbasso, presenterà un progetto nato dall’incontro di tre musicisti che amano confrontarsi con le melodie suggestive di artisti come Django Reinhardt, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, riletti secondo la cifra stilistica del trio, che propone anche suoi brani originali. Il risultato è una dinamica odissea corroborata da grande libertà creativa.

Giovedì 2 gennaio alle 21,15 il palco del Teatro Mentore di Santa Sofia ospiterà il ‘Solis String Quartet & Sarah Jane Morris’ in ‘All You Need Is Love’, un quartetto di archi, formato da Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio al violino, Gerardo Morrone alla viola, Antonio Di Francia al violoncello, chitarra e arrangiamenti, sulle cui armonie spazia la voce di Sarah Jane Morris. L’intento dei musicisti è di immettere nella musica dei Beatles nuova linfa, con arrangiamenti moderni ed influenze stilistiche che vanno dalla musica da camera al funk, al pop al blues & jazz.

Il 3 gennaio la carovana di ’dai de jazz’ scenderà al Teatro Dragoni di Meldola, dove alle 21,15 si esibiranno i ‘Savana Funk’. Aldo Betto alla chitarra, Blake Franchetto al basso, Yousef Ait Bouzza alla batteria. I ‘Savana’ sono un trio nato nel 2015 da un prepotente desiderio di musica e sperimentazione dei tre musicisti. Ciò li ha portati ad incidere l’album ‘Ghibli’ (2022), presentato in anteprima live al Firenze Rocks in apertura ai Red Hot Chili Peppers.

Il 4 gennaio alle 15 l’approdo sarà alla Fabbrica delle Candele a Forlì, dove si terrà una masterclass di sassofono (ad accesso gratuito) con Emiliano Vernizzi, docente di jazz al conservatorio. Seguirà alle 21,15 il concerto dei ‘Periscopes + 1’, un ensemble formato proprio da Vernizzi con Claudio Vignali al piano e Ruben Bellavia alla batteria.

Il 5 si accederà all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro dove alle 12,30 verrà inaugurata la mostra fotografica ‘Jazz Waves: Immersed In Sound And Color’. A seguire ci sarà il pranzo con le tradizionali tagliatelle ‘dla Benilde’. Alle 15 il ‘sapore del jazz’ verrà proposto dal Roberto Gatto ‘Perfect Trio’, ovvero Roberto Gatto alla batteria, Alfonso Santimone al piano, Pierpaolo Ranieri al basso.

Il giorno della Befana alle 11 nella Chiesa dei Servi di Forlimpopoli il duo ‘Daniele & Alfonso Santimone’ proporrà ‘Flee’. Ingresso a pagamento. Per informazioni: 340 5395208.

Matteo Bondi