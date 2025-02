Sfonda con un'ascia la porta di un negozio di alimentari, arrestato

Forlì, 22 febbraio 2025 – Un 21enne è finito in manette nelle prime ore della mattinata di giovedì, perché ritenuto responsabile di furto aggravato e tentato furto aggravato. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì.

Dettagli del furto e intervento dei carabinieri

I militari sono intervenuti in via Ravegnana a seguito di una segnalazione. Qui il 21enne, dopo aver rotto con un’ascia la porta d’ingresso, si era introdotto in un negozio di alimentari, per portare a termine un furto che non si è realizzato per il pronto intervento dei carabinieri. Il ragazzo è scappato a piedi, venendo inseguito e bloccato dai militari a un centinaio di metri dal negozio danneggiato.

Il fermato, che presentava evidenti ferite da taglio su entrambe le mani, aveva con sé uno zaino, il cui contenuto ha permesso ai militari di risalire alla proprietaria di un veicolo, parcheggiato in zona, dal quale la sacca era stata rubata dopo aver rotto il finestrino (presumibilmente utilizzando l’ascia).

Conclusione e misure cautelari

A conclusione degli accertamenti, l’intera refurtiva è stata restituita alla proprietaria mentre il giovane è stato arrestato.

Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto, in attesa del giudizio, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Forlì con divieto di allontanarsi dall’abitazione tra le 20 e le 7.