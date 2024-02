Ascoltate bene cosa vi si dice e ragionateci su

Giunchi *

È vero quanto afferma nella sua lettera. Tante persone non ascoltano bene né leggono bene; si soffermano soltanto su ciò che li ferisce, senza ascoltare profondamente, dentro di sè, se c’è un fondo e un po’ di verità in quel che gli si dice.

Fatevi attraversare dalle parole dell’altro. Fate vibrare il vostro cuore, allora capirete quello che ancora non avete capito. Ma datevi un tempo per comprendere, un tempo che non è il tempo della mente che va sempre di fretta. È il tempo del cuore e allora quelle parole risuoneranno in voi, faranno vibrare tutto il vostro corpo e la vostra verità affiorerà come una voce interiore; allora saprete; saprete ciò che vi è dato sapere di voi.

L’essenza della psicoterapia sta proprio nel riconoscere quanto siamo stati ciechi e sordi rispetto a ciò che faceva male a noi stessi o a qualcuno che amiamo e diciamo di amare. Quando la lotta interiore si conclude con la vittoria del Super Io, il nostro Io rimane prigioniero e sottomesso, obbligato alla compiacenza sotto la scure dei giudizi castranti e colpevolizzanti del Super Io. Non esiste alterità né libertà di essere semplicemente se stesso. Quanta sofferenza inutile.

Tanto quanto le parti lottano dentro di noi, accade fuori da noi. Il microsistema rispecchia il macrosistema. Le leggi sono le stesse.

Difendersi non serve a niente: è portare le proprie ragioni, non è incontro con l’altro. Serve solo a sentirsi separati, a creare distanza e ostacolare un dialogo costruttivo. Difendersi è fare del personalismo rispetto alle osservazioni altrui. È interrompere il dialogo possibile, è instaurare un conflitto che per sua natura manifesta le contrapposizioni, che sono sì lecite e necessarie, ma creano separazione, dicotomia e opposizione se vogliono affermarsi l’uno sull’altra per puro esercizio di potere.

Se il conflitto non si trasforma in dialogo serrato e vero, accoglienza dell’alterità e della distinzione, non è possibile ricomporre l’unità che è integrare l’ambivalenza delle opposte posizioni. Non è trovare comunità di intenti, è perdere di vista gli scopi e i valori iniziali.

Allora mettiamoci il cappello dell’altro, mettiamoci nei suoi panni, abbandoniamo le armi e la volontà di potenza per cercare insieme ciò che è giusto, e allora perverremo al dialogo, alla verità dell’incontro, alla vera democrazia. Il mio invito è al confronto nella verità e a cuore aperto. I vostri commenti e riflessioni saranno i benvenuti. Buona domenica.

* psicologa e psicoterapeuta