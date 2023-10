Asfalto, corsa contro il tempo per i lavori

A Castrocaro Terme e Terra del Sole proseguono senza sosta i lavori di riasfaltatura previsti per l’anno in corso. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di recuperare il ritardo sul programma accumulato a seguito dell’alluvione dello scorso maggio. Già portati a termine gli interventi in via Fratta, in via Conti e nell’intera via Sacco e Vanzetti, nei giorni scorsi è stata rinnovata la pavimentazione della ciclopedonale lungo viale Marconi, nel tratto che dalla pesa conduce al polo scolastico, oltre ad alcuni tratti ammalorati del viale stesso. "Procederemo ulteriormente col piano asfalti 2023 che interesserà altri tratti stradali del viale principale e del centro storico di Terra del Sole – spiega il sindaco Francesco Billi –, oltre ad alcune situazioni puntuali considerate prioritarie in base alle valutazioni tecniche. Ovviamente le necessità sono numerosissime e non riusciremo ad accontentare subito tutte le vie bisognose di manutenzione, ma abbiamo cominciato facendoci da una parte".

Le condizioni climatiche favorevoli consentiranno di completare la programmazione per l’anno in corso e, conclusa l’asfaltatura, si procederà al rinnovamento della segnaletica orizzontale, in calendario prima dell’estate. "Gli eventi calamitosi hanno stravolto i piani, ma stiamo cercando di recuperare in fretta sulla tabella di marcia".