Asili e pensilina, fronti caldi. Una scuola rischia la chiusura. In piazza Saffi lavori in pausa

Il tema asili è stato al centro di tre diversi question time nel consiglio comunale di ieri. Il primo interrogativo è stato quello sollevato da Federico Morgagni, capogruppo di Forlì e co., relativo alla possibile e temuta chiusura della scuola dell’infanzia di Lorenzo in Noceto. "Un’eventualità che creerebbe disagi alle famiglie aggravando il trend caratterizzato dalla continua riduzione dei servizi", le parole di Morgagni. Un trend che rischierebbe di tradursi in un crescente isolamento e alla lunga in uno spopolamento delle frazioni.

"Premesso che l’asilo è di competenza statale e non comunale – la risposta dell’assessore alle politiche educative Paola Casara –, stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili per scongiurare la chiusura". A tal fine si rendono necessarie almeno 15 iscrizioni, attualmente ferme a quota 11. Operando a braccetto con la dirigente scolastica e l’ufficio scolastico della sede di Forlì, l’amministrazione comunale ha, tra l’altro, proposto ai genitori che non hanno trovato disponibilità nell’unica scuola scelta, di iscriversi i figli alla materna di San Lorenzo. "Abbiamo incontrato i genitori e presto faremo lo stesso coi rappresentanti di quartiere", la chiosa della Casara. Il Comune ha altresì elaborato un progetto per incentivare le iscrizioni dei bimbi di 3 anni.

Al centro di un secondo question time la percentuale di copertura delle richieste di accesso al nido, pari al 96% secondo la Casara. Un dato che ha suscitato scetticismo nell’opposizione, polemica anche sul previsto abbattimento delle rette, annunciato dagli amministratori nella conferenza stampa di fine mandato lo scorso 28 marzo, ma destinata a diventare operativa solo dall’anno scolastico 2024/2025.

In consiglio si è anche discusso di due interventi che stanno modificando il volto del cuore cittadino ovvero lo spostamento della pensilina di piazza Saffi e i lavori di rifacimento della pavimentazione di corso della Repubblica. L’intervento per lo smontaggio della tettoia ("e non pensilina, che è chiusa su tre lati", come rimarcato dall’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani) è stato interrotto a pochi giorni dal via. Uno stop resosi necessario a seguito di un intervento dell’Ausl volto a verificare l’esistenza delle condizioni di sicurezza.

"I lavori ripartiranno già nella giornata di martedì – la rassicurazione di Cicognani al consigliere Pd Jacopo Zanotti – e si concluderanno entro sabato. Nei giorni immediatamente successivi sono previste la posa delle pietre per chiudere le cavità dei piloni rimossi". Altro interrogativo esaudito quello relativo alla tempistica di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale in corso della Repubblica dopo l’intervento di asfaltatura. "Verranno realizzati dopo l’assorbimento del bitume e dunque compatibilmente con le condizioni meteo intorno al 18 aprile".

f. m.