Asp, nessuna intesa. Lo stato di agitazione continua: "Gravi tagli all’assistenza nei paesi"

Si è svolto venerdì l’incontro in prefettura promosso da Cgil, Cisl e Uil funzione pubblica per lo stato d’agitazione proclamato dai d,pendenti dell’Asp (Azienda pubblica di Servizi alla Persona) del Forlivese. Nonostante più di due ore di discussione, la riunione si è conclusa con un nulla di fatto e con un verbale di ‘non conciliazione’, per cui continuerà lo stato di agitazione dei dipendenti dell’Asp del Forlivese proclamato dai sindacati confederali di categoria.

"È da novembre – spiegano Cgil, Cisl e Uil in un comunicato firmato da Glauco Giorgetti, Martina Castagnolie Massimo Monti – che i dipendenti e i sindacati lottano per evitare tagli all’assistenza della fascia più debole della popolazione, che sono gli anziani ricoverati e assistiti nelle cinque strutture dell’Asp del Forlivese".

Aggiungono i sindacati: "Non crediamo che il sacrificio richiesto agli operatori di tagliare le ore di assistenza possa portare ad un miglioramento del bilancio dell’azienda. Abbiamo bisogno che l’Asp investa in servizi ulteriori ed in attività che implementino l’offerta dei servizi da erogare alla popolazione. Il taglio di ore di assistenza, oltre che a provocare disagio agli anziani, porterà a una diminuzione del personale, con diversi lavoratori a tempo determinato che verranno lasciati a casa".

Per i sindacati "l’azienda ha deciso di procedere a diminuire le ore di assistenza, senza aver presentato alcun piano o un conto economico dal quale risultino costi e benefici delle iniziative". Quindi "procedere in questo momento ai tagli senza un progetto di sviluppo, a nostro avviso, significa imboccare la via di una privatizzazione di servizi pubblici essenziali alla comunità. Questi servizi sono posti per la maggior parte sul nostro Appennino; aree che già soffrono per lo spopolamento, economicamente in difficoltà, gravemente colpite dall’alluvione di maggio 2023".

Le case di riposo che formano l’Asp, con sede a Predappio, sono: Forlimpopoli, Predappio Piccinini, Terra del Sole, Dovadola e Rocca San Casciano, cui si aggiunge Portico in una situazione particolare. "Noi crediamo – prosegue il comunicato – che si debba investire finalmente in un’Asp distrettuale, che garantisca più servizi e che non si allontani dalle popolazioni residenti nei comuni più distanti dal capoluogo. Per questo contrasteremo qualsiasi modalità di taglio dei servizi assistenziali. Procederemo quindi con una campagna di assemblea in tutte le strutture e cercheremo di sensibilizzare a questo tema non solo il Comitato di Distretto, come già fatto recentemente, ma anche l’Unione dei Comuni, che rappresenta tutti i comuni soci di Asp, spiegando la situazione ai parenti degli ospiti delle strutture e coinvolgendoli nelle iniziative".

In agitazione sono anche altri sindacati, fra cui la Confederazione sindacale autonoma (una trentina gli iscritti fra il personale dell’Asp), la cui delegata provinciale Flora Angelini, commenta: "Anche noi diciamo no ai tagli dell’assistenza, perché altrimenti diminuirebbe quella agli anziani e il personale avrebbe maggiore lavoro, con conseguenze negative su salute e sicurezza".

Fra i tanti problemi sollevati dai sindacati, arriva dalla casa di riposo Zauli di Dovadola un esempio concreto. "La nostra cucina casalinga – spiega Fabrizio Gregorio, uno dei quattro cuochi della struttura – fornisce 10mila pasti al mese non solo agli anziani di Dovadola, ma anche a quelli di Terra del Sole e di Rocca San Casciano". L’Asp avrebbe ventilato la proposta di chiudere la cucina della Zauli e mandare i cuochi nella struttura comunale Drudi di Meldola, la cui cucina serve già le case di riposo di Forlimpopoli e Predappio, a cui si aggiungerebbe quindi il servizio pasti alle tre case di riposo della valle del Montone.