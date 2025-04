’Aspettando Godot’, vittoria forlivese a Bolzano

Si è conclusa con grande successo la 26ª edizione del festival teatrale ’Il Mascherone’, organizzato dall’associazione culturale Luci della Ribalta di Bolzano. L’evento, che ha visto la partecipazione di compagnie teatrali provenienti da tutta Italia, ha celebrato la creatività e la passione per il teatro, culminando con la premiazione del miglior spettacolo, che quest’anno è andato a ’Aspettando Godot’, una delle opere più iconiche di Samuel Beckett, diretta da Stefano Naldi e prodotta da Teatro delle Forchette, l’associazione forlivese che da trent’anni promuove molte attività socioculturali e artistiche nel territorio.

La trama verte su due personaggi, Vladimir ed Estragone, che si intrattengono in una varietà di discussioni mentre attendono il titolare Godot, che mai arriva. Questa rappresentazione di Naldi ha saputo catturare l’essenza dell’opera, riflettendo sulle tematiche esistenziali e sull’assurdità della condizione umana. Secondo la giuria, "il dramma grottesco dell’esistenza umana emerge in tutta la sua universale tragicità. Immersi in un’atmosfera sospesa al di fuori dello spazio e del tempo – prosegue –, attraverso elementi astratti e rimandi classici, il confronto con le innumerevoli versioni dell’opera regge egregiamente. Luci, costumi, scenografia, interpretazione: tutto si fonde per dare vita ad una pièce precisa, sensibile e convinta, matura ed evocativa. Beckett ringrazia!"

’Aspettando Godot’, reduce anche da una tournée nazionale, ha saputo toccare le corde più profonde del pubblico, dimostrando che, anche in un contesto di incertezze, l’arte può offrire momenti di riflessione e connessione.