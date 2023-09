Aspettando il presidente Mattarella: "Una ripartenza non scontata"

Ha ufficialmente inizio oggi il nuovo anno scolastico per gli studenti emiliano-romagnoli. La Regione ha assicurato il rientro anche negli istituti danneggiati dall’alluvione. "Un risultato non scontato – dichiara il governatore Stefano Bonaccini –. Dobbiamo dire grazie al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lunedì tornerà a Forlì per aprire ufficialmente l’anno scolastico, alla presenza del ministro Giuseppe Valditara".

"Ad aver risentito maggiormente dei danni a Forlì sono stati in particolare due istituti comprensivi, quello di Cava e Romiti, che comprende la scuola primaria Pio Squadrani, la scuola media Mercuriale e la scuola dell’infanzia Le Api, e l’istituto comprensivo 9 di Villafranca e Roncadello" riferisce l’assessora comunale ai servizi educativi, scuola e formazione Paola Casara.

"La ripartenza quest’anno ha tanti significati – continua l’assessora –. In primis, è il coronamento di un incessante lavoro di squadra che fin da subito ha visto coinvolte le amministrazioni insieme al personale scolastico e agli alunni stessi. Non ci siamo mai fermati in questi mesi, proprio per arrivare ad oggi con le migliori condizioni possibili, senza tralasciare i 20 cantieri tra scuole per l’infanzia e primarie dedicati ad altri lavori". Questa mattina la Casara e il sindaco Zattini saranno presenti per la prima campanella alle 8.20 alla scuola Anello Rivalti, Istituto comprensivo 1, insieme alla dirigente scolastica Giuliana Marsico, il corpo docente e gli allievi.

L’alluvione per fortuna non ha reso inagibile nessuna delle 18 scuole superiori della provincia così tutti gli studenti (20.300) inizieranno l’anno regolarmente. A Forlì la situazione più attenzionata riguarda il Liceo Artistico Musicale Canova che ha visto un importante aumento di iscrizioni e per il quale è stata prevista una struttura temporanea, in collaborazione con il Comune di Forlì nel cortile del Professionale Ruffilli. "Sei aule, aula docenti e servizi per far fronte alle esigenze finché non saranno terminati i cantieri in corso – spiega Valentina Ancarani, vice presidente provinciale con delega all’edilizia scolastica –. Nei prossimi anni consegneremo agli studenti i locali dell’ex istituto Oliveti, la palazzina del Centro Studi Allende e la nuova palestra dell’Itaer a cui si aggiungono i cantieri alle coperture dell’Iti Marconi e l’adeguamento sismico delle palestre del Centro studi Allende per un investimento di 18 milioni".