Aspiranti donatori: giornata domenica 6

Si terrà domenica 6 aprile la giornata dedicata agli aspiranti donatori che Avis Forlimpopoli organizza ogni anno per accogliere coloro che si sono avvicinati all’idea del dono del sangue. Alla Casa di Comunità, in via Duca d’Aosta 33, gli aspiranti donatori sono attesi dalle 8 alle 11,30. Verranno eseguiti gratuitamente esami del sangue, elettrocardiogramma e visita medica per valutare l’idoneità al dono da parte dei medici e degli infermieri di Avis. Bisogna presentarsi a digiuno. Dopo gli esami verrà offerta una colazione presso la pasticceria Maltoni. Chi fosse interessato deve prenotarsi entro giovedì 3 aprile al 388.8033323.