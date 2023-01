Assaggio di neve "Ma non basta" Sorride Ridracoli

Continua il momento negativo per le precipitazioni nevose in appennino. La lievissima spruzzata di lunedì sulle cime più alte del crinale tosco-romagnolo non è sufficinte a far tornare il sorriso alle migliaia di appassionati degli sport invernali della Romagna e del Casentino, agli operatori del settore e ai gestori della stazione invernale di Fangacci-Monte Falco. Temperature ben oltre la media storica e che non vanno mai sotto lo 0 termico, sole splendente su cielo azzurro e, come dice il nativo Giorgino Amadori, "sembra di essere a Pasqua". Stanno saltando una dietro l’altra le iniziative del progetto ‘Neve&Natura’ promosso dal Parco nazionale e dal Comune di Santa Sofia che richiamano ogni anno frotte di appassionati. Insomma un altro inverno ’no’, anche se in tanti aspettano una inversione di tendenza con l’arrivo di aria fredda e di nevicate almeno a fine gennaio e soprattutto a febbraio per salvare la stagione.

"Noi siamo pronti a partire perché l’impianto di risalita è stato collaudato così come il tapis roulant – precisano i gestori della stazione invernale – e se nevica, speriamo presto, tutti i servizi saranno in funzione".

Se Campigna piange, almeno a Ridracoli lentamente sta tornando il sorriso. Infatti il livello del lago sta salendo e nella mattinata di martedì ha toccato i 544,38m sul livello del mare con un aumento di 25 cm, in sole 24 ore. Da novembre ad oggi sono circa 20 i metri guadagnati dopo la grande paura indotta dalla prolungata siccità e dall’estate più torrida degli ultimi due secoli. Ma siamo ancora lontani dalla tracimazione fissata a quota 557,30m perché l’invaso contiene solo 21.438.64 mc d’acqua rispetto ai 33 milioni di massima portata.

o.b.