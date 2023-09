’Assassinio a Venezia’ gratis per 10 lettori

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria. Gli spettacoli cominciano a partire dalle 18. In sala arriva Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh, ambientato nella Venezia del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti. In questo sinistro scenario viene commesso un delitto e per risolverlo viene convocato l’investigatore Hercule Poirot (Kenneth Branagh), sebbene sia in pensione e in esilio volontario a Venezia. Poirot prende parte, seppur riluttante, a una seduta spiritica, che si tiene in un palazzo spettrale, ma quando uno degli ospiti viene trovato morto, il detective dovrà mettersi all’opera per scovare l’assassino.

In programmazione anche Il grande carro di Philippe Garrel che racconta la storia di una famiglia, formata da tre fratelli, da un padre e da una nonna, che gestiscono uno teatro di burattini itinerante. Durante uno spettacolo, il padre muore: il resto della famiglia cercherà di mantenere vivo il suo ricordo e la sua eredità. Nel cast Louis Garrel, Esther Garrel e Aurélien Recoing. Sarà proiettato, poi, Jeanne du Barry di Maïwenn, incentrato sulla vita di Jeanne Vaubernier (Maïwenn), nata nel 1743 e figlia illegittima di una sarta. La donna, nonostante le sue umili origini, ha sempre avuto una forte predilezione per la cultura e, grazie alla sua intelligenza e al suo grande fascino, è riuscita a salire i gradini della scala sociale. Jeanne è stata in grado di entrare nelle grazie di re Luigi XV (Johnny Depp), che ignorava totalmente il suo status di cortigiana. Tramite lei, il re riacquista appetito per la vita, tanto da nominarla sua amante ufficiale e concederle il titolo di contessa du Barry. La passionale storia d’amore tra i due porterà Luigi XV a infrangere le regole del decoro e dell’etichetta, permettendo a Jeanne du Barry di trasferirsi a Versailles e vivere sotto il suo stesso tetto. L’arrivo di Jeanne al palazzo, però, non è ben visto dalla corte e porta a un vero e proprio scandalo.

Nuovo arrivo anche Titina, il film di animazione diretto da Kajsa Næss, la storia di una cagnolina che vive a Roma con il suo amato padrone. Siamo negli anni Venti, Umberto Nobile è un ingegnere aeronautico e la sua vita è tranquilla e serena fino all’arrivo della chiamata del celebre esploratore norvegese Roald Amundsen che decide di commissionargli la progettazione di un dirigibile che gli permetterà di realizzare il suo grande sogno: conquistare il Polo Nord. Nobile accetta e sogna a sua volta di passare alla storia grazie a questa sua innovativa opera ingegneristica. Realizzato il dirigibile, l’ingegnere e l’esploratore partiranno portando con loro l’inseparabile Titina.

Rimane, infine, Oppenheimer di Christopher Nolan, ambientato negli anni ‘40 e incentrato sulla figura storica dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, considerato uno dei padri della bomba atomica.