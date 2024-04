Asse Pompignoli-Romiti: "La Regione? Solo parole"

Il 31 marzo era la data indicata dalla vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo, come limite per avere i Piani speciali per la messa in sicurezza della Romagna. Questo è quanto aveva risposto alla sollecitazione del consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli lo scorso febbraio sui tempi della ricostruzione e il ripristino degli argini lungo il fiume Montone. "Non ce n’è alcuna traccia – afferma Pompignoli –. La Romagna sta ancora aspettando i piani speciali per la messa in sicurezza del proprio reticolo idrografico. Quello che è certo è che i cittadini attendono risposte concrete per sentirsi al sicuro dopo la tragedia di maggio".

I soldi messi in campo dal Governo sul ripristino dei corsi d’acqua ammontano a un miliardo e 600 milioni, secondo il Generale Figliuolo. "La Regione faccia finalmente la sua parte" conclude Pompignoli, che prima di Pasqua ha incontrato i residenti dei Romiti.

Il coordinatore del quartiere Romiti Stefano Valmori lancia un appello, diffuso in una nota dallo stesso Pompignoli: "Occorre non spegnere il lumicino nelle periferie. Noi stiamo continuando ad accendere mutui e ricostruire perché crediamo nel nostro territorio e amiamo il nostro quartiere. Ma dalla Regione sentiamo solo parole. È fondamentale garantire la sicurezza e ripristinare gli argini. I nostri negozianti hanno abbassato le serrande e si sono spostati in zone meno a rischio. È lo specchio dell’insicurezza e della paura dei cittadini". Valmori esorta gli organi competenti a "dare un segnale vero, forte. Perché sono passati 11 mesi e, a parte qualche albero tagliato, non abbiamo visto ancora nulla. I lavori dovrebbero iniziare entro l’estate. Siamo in aprile e tutto tace, ma la gente ha paura e soprattutto non dimentica le roboanti promesse fatte".

Matteo Bondi