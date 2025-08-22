Assemblea e concerto per i lavoratori

La vertenza che coinvolge i lavoratori dell’azienda Gruppo8 di via Gramadora a Forlì prosegue e si è estesa anche al territorio di Cesena, "a causa dell’insolvenza da parte dell’azienda degli accordi firmati in Prefettura il 17 luglio scorso e di un ulteriore tentativo della stessa di delocalizzare la produzione". Così l’associazione Forlì Città Aperta ricorda la situazione e lancia una serie di iniziative. La prima è domenica alle 18 in via Gramadora con un’assemblea pubblica per organizzare la manifestazione di settembre a Forlì, con data ancora da definire.

Il 31 agosto alle 21, nello stesso luogo, spettacolo musicale del gruppo Bassline Raw Bangers; il 4 settembre cena sociale al Magazzino parallelo di via Genova 70 a Cesena per continuare a raccogliere fondi per la cassa di solidarietà. Le maestranze sono in sciopero e presidio permanente dal 3 luglio scorso davanti ai cancelli del Gruppo8, "il ramo italiano del gruppo internazionale Htl – spiega il sindacato Sudd Cobas – , società leader a livello mondiale nella produzione di divani per il mercato del lusso. Gli addetti risultano formalmente dipendenti della Sofalegname, azienda fittizia a conduzione cinese che lavora in monocommittenza per Gruppo8 all’interno dello stabilimento concesso in comodato d’uso gratuito".

Il sindacato chiede "la ripartenza della produzione, l’attivazione degli ammortizzatori sociali con il contratto di solidarietà che blocca i licenziamenti e la responsabilità solidale di Gruppo8, che deve mettere mano al portafoglio e sanare le irregolarità contributive di Sofalegname". Il 2 agosto la vertenza arriva anche a Cesena, nello stabilimento di via Cavecchia "dove sono stati spostati i volumi di lavoro. Lo sciopero e i picchetti quindi proseguono in attesa di un nuovo tavolo fra le parti in Prefettura".

g.b.