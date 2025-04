Assemblea elettiva e presentazione corsi di formazione

Si svolgerà domani alle 18.30 presso la sede di via Pelacano, l’assemblea elettiva di Cna Professioni che quest’anno avrà come focus la formazione dei professionisti. L’appuntamento vuole essere un’occasione di approfondimento su un tema di grande attualità, aperto a tutte le professioniste e ai professionisti interessati. È possibile partecipare previa iscrizione dal sito www.cnafc.it. A seguire, il momento elettorale sarà riservato solo agli associati.

La prima parte dell’assemblea sarà avviata dai saluti di Lorenzo Zanotti, presidente provinciale Cna e quindi dall’introduzione di Paola Scalzotto, presidente del settore Professioni Forlì-Cesena. L’intervento di Franco Napolitano, direttore generale Cna Forlì-Cesena, presenterà la proposta in materia di formazione per i professionisti: sono in arrivo, infatti, 800 ore di corsi e 300 ore di coaching individuale. A seguire, la parte riservata agli associati di CNA Professioni con la presentazione dei candidati e la votazione. Coordina Veronica Bridi, responsabile Cna Professioni Forlì-Cesena.