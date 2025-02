Assemblea pubblica per l’edizione 2025

Continua il percorso di partecipazione, istituito dall’amministrazione comunale di Forlimpopoli, per andare a costruire la prossima edizione della festa Artusiana che si terrà a fine giugno. Dopo

il lancio dei questionari

on line è ora arrivato

il momento di un’assemblea pubblica che si terrà mercoledì 5 febbraio alle 18,30 nella sala del consiglio dentro alla rocca. Il titolo dell’incontro è lo stesso dei questionari, ‘La tua voce per la Festa Artusiana’ e vedrà la partecipazione dell’amministrazione, in particolare del vice sindaco, con delega alla cultura, Enrico Monti, che raccoglierà pareri, critiche e proposte in vista della prossima edizione.