Assemblee di circolo in via Decio Raggi e Castel Latino

Entra sempre più nel vivo il congresso del Pd forlivese che ha certificato ufficialmente la candidatura di Alessandro Gasperini e di Gessica Allegni. Questa sera l’appuntamento è in due circoli forlivesi in due momenti diversi: Resistenza-Fratelli Spazzoli in via Decio Raggi 24 (ore 18.30) e Vecchiazzano, in via Castel Latino alle 20.30. Tutte le informazioni sui candidati, le loro mozioni integrali e le date delle assemblee nei circoli in aggiornamento vengono pubblicate periodicamente sul sito www.pdforli.it