assessore ai lavori pubblici

Nel 2019 stavano anche

per partire i lavori che riguardavano i giardini di fronte alla rocca, poi interrotti durante il Covid per abbandono della ditta appaltatrice. "Ma è stato meglio così – interviene l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani – perché dovremo posizionare una grande gru nel parco che avrebbe senz’altro in parte rovinato i lavori sull’area verde. Ora, per ragioni di sicurezza,

il giardino pubblico rimarrà chiuso per tutta la durata dei lavori. Solo in seguito procederemo anche alla sua riqualificazione".