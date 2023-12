Assigeco, osservati speciali Miller e Skeens

Chiudere l’anno in bellezza, confermando il primo posto in classifica e conquistando l’ennesima vittoria, la sesta consecutiva, dando un ulteriore segno tangibile della propria forza anche ai rivali. Se tanti sono i buoni propositi, questa sera alle 20.30 l’Unieuro dovrà fare del suo meglio contro una Piacenza che ha mostrato finora di potersela giocare alla pari con chiunque e su qualunque campo. I ragazzi allenati da coach Salieri, peraltro, arrivano al match in un ottimo momento, reduci da quattro vittorie di fila che li ha issati in sesta posizione, dietro alle cinque big del campionato, e sono desiderosi di conquistare un altro scalpo importante.

Roster alla mano, gli emiliani possono contare su due americani dal rendimento elevato, non solo alla voce punti: Malcom Miller porta alla causa 15 punti di media, ma anche rimbalzi (5) e grande aggressività; il lungo Brady Skeens, invece, forte della sua doppia doppia di media (12 punti e 10 rimbalzi a partita) è il più importante riferimento nel pitturato su entrambi i lati del campo, oltre a essere il secondo miglior rimbalzista del girone.

In cabina di regia, Gherardo Sabatini oltre a costruire per sé (10 punti a gara), è il miglior assistman del girone Rosso con più di 7 assistenze a gara e anche uno tra i migliori alla voce ‘palle rubate’, quasi 2 a partita. Completano il quintetto il giovane Querci e l’ex Mantova Giovanni Veronesi che, con quasi 14 punti ad allacciata, è il miglior marcatore tra gli italiani doi Salieri.

In panchina, infine, ci sono giocatori di grande affidabilità come gli esterni Federico Bonacini e Niccolò Filoni, l’ala Michele Serpilli e l’ex Rimini Ursulo D’Almeida. Da non sottovalutare anche il giovane Filippo Gallo.

Guardando ai numeri di squadra, l’Assigeco può contare sul terzo miglior attacco del girone (quasi 80 punti a gara, appena uno in meno dell’Unieuro), grazie anche alla miglior percentuale da due nel girone (55%), ed è prima sia per assist collezionati (18) che per palle recuperate (oltre 9 a partita). Dall’altro lato, però, gli emiliani sono tra le squadre che conquistano meno rimbalzi di tutti (meno di 34 a partita, peggio fa solo Orzinuovi) e quella che tira peggio i liberi (68%).

Insomma, è una squadra insidiosa l’Assigeco, una formazione tosta e superorganizzata, contro cui servirà una prova solida da parte di Zampini e compagni, che solo mettendo in campo una gara di cuore e di grande attenzione potranno riuscire a sopperire ad acciacchi ed assenze per concludere uno splendido 2023 nel migliore dei modi.