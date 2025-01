Assistenti civici: "Cerchiamo nuovi volontari. Nel 2024 ben 1.360 servizi"

Gli assistenti civici di Forlì cercano nuove leve che si appassionino alla città. Il compito dei volontari che fanno parte dell’associazione, d’altronde, è proprio quello di prestare un servizio che sia utile a Forlì e ai suoi cittadini: un aiuto durante una manifestazione sportiva, un supporto ad altre associazioni di volontariato, una guida per giovanissimi alunni nel percorso che li porta a scuola.

Nati nel 2008, individuabili dall’immancabile giubbetto giallo con la scritta ‘Assistente Civico’, sono 37 i soci dell’associazione che vengono poi suddivisi nei vari servizi durante il corso della settimana. "Siamo in supporto della Polizia Locale – spiega la presidente, Morena Piazza –, che settimanalmente ci invia i servizi dove potremmo essere di aiuto e le manifestazioni a cui partecipare". Li si può vedere anche in giro per le vie del centro storico. "Questo è un compito che ci è stato richiesto dal vicesindaco – spiega il coordinatore dei servizi e fondatore nel 2008 dell’associazione, Vanni Ravaglioli –, per poter vedere se ci sono cose che non vanno, dall’abbandono del rifiuto, alla buca per terra. È un servizio molto apprezzato anche dai cittadini che ci fermano per farci le segnalazioni più disparate. Al momento lo svolgiamo solo nel centro storico, perché qui abbiamo la nostra sede, ma, non appena avremo rinnovato l’auto abbiamo già in programma di andare anche negli altri quartieri della città". Da queste uscite se ne ricava un elenco di cose da sistemare o controllare che viene fedelmente riportato a chi di dovere. È come una passione che si alimenta.

"Partecipare al corso è condizione necessaria per essere assistenti civici – ricorda il vicepresidente, Giorgio Antonini –, questo lo stabilisce una legge regionale che ci riconosce. Una volta superato il semplice esame finale, si può entrare in servizio: nessuno è mai stato bocciato".

La partecipazione è volontaria, così come l’adesione o meno ai vari servizi proposti. L’associazione mette a disposizione un’assicurazione che copre i volontari nello svolgimento del compito. Il corso ha una durata di 20 ore e si svolgerà a partire dal prossimo 15 gennaio per le due settimane successive. "Si approccia un minimo di diritto – spiega Ravaglioli –, per capire da dove viene l’istituzione dell’assistente civico. Come prestare soccorso a persone che stanno male, soprattutto a come fare una giusta segnalazione ai soccorsi e a gestire le persone che si trovano nelle vicinanze affinché non siano d’intralcio".

Nel 2024 sono state oltre 3.000 le ore svolte dai volontari, per un totale di 1.360 servizi. La sede si trova in corso Diaz all’angolo con via Missirini. Per iscriversi al corso o avere maggiori informazioni si può passare dalla sede, che è aperta tutte le mattine, oppure telefonare al numero 335.1723543.

Matteo Bondi