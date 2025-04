Assistenti civici, il ritorno. Riprende il monitoraggio

Riprende in forma rafforzata il servizio di monitoraggio in centro storico da parte degli assistenti civici, nelle mattinate di lunedì e venerdì. La presenza del personale volontario, riconoscibile dal gilet giallo con lo stemma del Comune di Forlì, sarà coordinata dalla polizia locale. Gli assistenti civici, in particolare, presidieranno i varchi di accesso all’area del Mercato ambulante, ricordando, anche con apposite transenne, che nell’area si deve procedere a piedi, essendo vietato l’utilizzo di biciclette o monopattini. Il rinnovato servizio ha preso il via nella mattinata di ieri.

"Ringraziamo gli Assistenti Civici – affermano il vicesindaco Vincenzo Bongiorno con delega al Centro Storico, e l’assessore alla Sicurezza Luca Bartolini – per questo loro servizio, di aiuto nel ricordare norme di civile convivenza per la sicurezza di tutti i cittadini. Una presenza preziosa, coordinata con professionalità dalla Polizia Locale, anche per segnalare eventuali situazioni che dovessero necessitare dell’intervento di agenti in divisa".