Assistenti linguistici per l’ambito giudiziario e socio-sanitario

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso in Assistenza linguistica per l’ambito giudiziario e socio-sanitario, promosso dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna (Campus di Forlì), in collaborazione con Serinar. Il corso sarà suddiviso in due periodi per un totale di 140 ore e si svolgerà nei fine settimana (venerdì 15,30-18,30 e sabato 9-17) parte in aula presso il Campus di Forlì e parte online. La scadenza per la presentazione delle domande è domani; unibo.ititdidatticacorsi-di-alta-formazione2023-2024allegatibando-ass-linguistica; [email protected].