Assistenza agli anziani fragili: ecco il bando per ricevere gli aiuti

L’Asp San Vincenzo de’ Paoli, su mandato del Comune di Civitella, promuove attraverso un bando azioni di supporto di anziani residenti nel territorio comunale tramite concessione di contributi quale aiuto economico per assistenza a seguito riduzione dell’autonomia. A disposizione 15 mila euro. Data di scadenza: ore 12,30 del 31 maggio.

La domanda di contributo può essere presentata nei casi di persone già inserite presso strutture accreditate o private, Comunità alloggio autorizzate al funzionamento e Case famiglia o gruppi appartamento; strutture socio-assistenziali residenziali per soggetti parzialmente non autosufficienti; Rsa o case protette per anziani non autosufficienti di grado elevato o medio; residenze socio-sanitarie per anziani con gravi deficit psico-fisici o da demenza senile. La domanda è ammissibile anche in caso di permanenza al proprio domicilio.

La domanda va inoltrata al seguente indirizzo mail: servizisociali@asp-sanvincenzodepaoli.it oppure consegnata al Comune di Civitella allo Sportello Unico dell’Asp nelle giornate di martedì (9-11,30/15 –17) o giovedì dalle 9 alle 11. Info e modulistica: 0543.973051 – www.asp-sanvincenzodepaoli.it

o. b.