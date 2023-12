Assistenza digitale per usare i servizi della pubblica amministrazione

Il Comune di Civitella mette a disposizione dei cittadini uno Sportello di Assistenza Digitale, con lo scopo di aiutare e sostenere le persone nell’utilizzo autonomo dei servizi digitali della pubblica amministrazione. "L’obiettivo – precisa il sindaco Claudio Milandri – è fare capire l’importanza dei nuovi strumenti di comunicazione che hanno sempre una maggiore ricaduta nelle pratiche che ormai quotidianamente ciascuno di noi deve espletare e quindi la necessità di imparare ad utilizzare strumenti essenziali per accedere ad una serie di servizi pubblici in maniera rapida e autonoma". I servizi offerti sono la creazione o l’utilizzo dello Spid, della Carta di identità elettronica (Cie), della Firma digitale, fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di PagoPA. Del resto la Regione, Lepida e le organizzazioni sindacali dei pensionati (Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil) rinnovano e rafforzano il proprio impegno e la propria collaborazione, siglando una nuova intesa che incrementa le attività di accompagnamento e supporto in tutta la Regione.

"Un accordo volto ad abbattere il cosiddetto divario digitale nella popolazione anziana e fragile, recepito all’interno del progetto ‘Digitale facile in Emilia-Romagna’, per una regione al 100% digitale e inclusiva. Inoltre, sempre sull’attivazione e l’uso dell’identità digitale, è prevista – conclude Milandri – la realizzazione di un format dedicato su LepidaTv, della durata di 30 minuti, e la creazione e diffusione di strumenti di informazione e divulgazione specifici". I cittadini interessati possono rivolgersi al Comune in viale Roma 19 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11,30; 0543 984326. o.b.