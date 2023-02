Assistenza territoriale, master universitario al Ceub

Parte dal Centro Universitario di Bertinoro il ‘Coordinamento dell’assistenza territoriale’, master universitario di primo livello promosso dall’Alma Mater - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. "Riuscire a coordinare in maniera integrata i punti di una rete territoriale molto complessa come quella che si è creata in questi anni – spiega il direttore del Master, il professor Lamberto Manzoli (foto) – è l’obiettivo che ci siamo posti. A livello legislativo si è andati verso la medicina territoriale, mantenendo il presidio ospedaliero come fulcro, ma andando a implementare vari servizi che vanno incontro ai cittadini. Medici di base, pediatri di libera scelta, distretti sanitari, case di riposo, assistenza domiciliare sono solo alcuni dei punti di una rete sempre più complessa". Nel prossimo anno 25, tra medici, infermieri e psicologi, cercheranno così di imparare a coordinare e ottimizzare una rete di servizi medici e assistenziali sempre più complicata. "Anche dal punto di vista informatico – spiega ancora Manzoli –, non è semplice avere sotto mano le informazioni utili per la presa in cura delle persone dove esse siano e a seconda dell’operatore, medico o non, che deve attivarsi. Le competenze sono varie e interdisciplinari, per questo motivo il master è stato aperto non solo alle professioni mediche".

La prima giornata si svolgerà oggi alla presenza di tutti i direttori generali delle Ausl dell’Emilia Romagna, dell’assessore regionale ai servizi sociali e vari funzionari ministeriali. Il Ceub ospiterà, unica struttura al di fuori di Bologna, anche quattro giornate di studi del master a marzo. "Che il Ceub ospiti un master di tale livello, dove si confronteranno i principali attori del mondo sanitario della nostra regione è un’opportunità unica – afferma la sindaca, Gessica Allegni –. Il tema della medicina di prossimità, dell’assistenza territoriale è centrale per il futuro del nostro sistema sanitario e della capacità delle istituzioni di dare risposte ai nuovi bisogni delle persone, sapendo creare una concreta integrazione tra servizi sociali e sanitari". A salutare gli ospiti e i partecipanti anche il presidente del Ceub. "Siamo da sempre vicini alla tematica della salute – ricorda Enrico Sangiorgi –, lo siamo stati durante la pandemia, mettendo a disposizione le nostre strutture alle persone in quarantena, lo siamo ora, ospitando un’iniziativa di altissimo livello".

Matteo Bondi