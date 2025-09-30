Associazione Calcio e Pro loco donano un defibrillatore

In piazza Colitto a Fratta Terme di Bertinoro questa sera alle ore 20 si terrà l’inaugurazione di un defibrillatore semiautomatico esterno, donato dall’Associazione Calcio e dalla Pro Loco di Fratta Terme. Ad accogliere il dono, a nome di tutta la comunità, ci sarà il sindaco, Filippo Scogli, e parte dell’Amministrazione comunale. Seguirà poi una dimostrazione del personale infermieristico esperto del gruppo ‘Viva Forlì’, rivolta ai cittadini e alle cittadine, per mostrare le prime manovre di rianimazione cardio–polmonare da effettuare in emergenza, con simulazione su manichini. Si concluderà con un momento conviviale.

"Dall’iniziativa ‘Burraco sotto le Stelle’, curata dall’associazione Calcio, coadiuvata dalla Pro Loco di Fratta Terme, sono stati raccolti i fondi destinati all’acquisto del Dae – spiega Wilma Giorgetti, organizzatrice dell’evento e già presidente del consiglio comunale –. Più di ottanta persone hanno contribuito a questo progetto, partecipando alla bellissima serata che si è tenuta il giugno scorso proprio in Piazza Colitto".

Saranno presenti Sandra Nocciolini, coordinatrice di ‘Viva Forlì’, Alessandra Gaspari, referente gestione Dae Cesena, Debora Bombardi, responsabile ‘Viva Forlì’, Antonella Cervini, Infermiera del 118 e altri infermieri del servizio di emergenza. "La donazione di questo presidio salvavita ha un valore profondo – spiega Scogli –, perché nasce dalla partecipazione di tante persone, dalla collaborazione e dall’impegno delle associazioni di Fratta, Acd Calcio e Pro Loco, e del servizio sanitario di Ausl Forlì, che ringrazio di cuore".

ma.bo.