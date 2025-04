Associazione Il Raggio di Sole, domani festa e spettacolo tra cavalli e buon cibo

Domani alle 16 l’associazione Il Raggio di Sole (via Pertini 6) aprirà le porte a una giornata di festa e spettacolo, offrendo uno show che celebrerà l’abilità e l’armonia tra uomo e cavallo, tra le arti dell’equitazione e della danza a cavallo.

Durante l’evento sarà disponibile un servizio di ristoro su prenotazione, che offrirà piadine farcite con salsiccia e verdure, per trascorrere una giornata all’insegna del buon cibo e dell’arte equestre.

L’associazione Il Raggio di Sole nasce proprio per dedicarsi all’educazione cinofila, al benessere degli animali e alla promozione di eventi che uniscono sport e divertimento, durante tutto l’anno e approfittando anche del ricco calendario di corsi, per rendere l’amore per i cavalli accessibile a ogni persona, senza alcun limite di età o esperienza.

Info e prenotazioni: Erika 3282221671