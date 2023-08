Associazione, Ragni nuovo presidente

L’avvocato Fabrizio Ragni (nella foto), consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Forlì, è stato eletto presidente provinciale dell’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra che ha sede nel cuore del centro storico in piazza Saffi. La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea che si è svolta sabato scorso all’interno del Sacrario dei caduti in guerra. "Sono profondamente onorato e commosso per la fiducia che mi è stata riposta e che ha portato alla mia elezione – ha dichiarato Ragni – . Da oggi parte un percorso condiviso che porterà l’ente morale che rappresento ad essere protagonista con la sua storia nella nostra realtà".