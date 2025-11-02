Associazioni e comitati contro l’eolico

Una corona di ferro e acciaio si sta stringendo attorno ai territori protetti del Parco nazionale patrimonio Unesco, ma le opposizioni crescono. Infatti dopo Monte Giogo di Villore, Montebello (Modigliana-Rocca San Casciano), Londa, Monte Fumaiolo (Bagno di Romagna – Verghereto) e Badia del Vento, circa 30 tra associazioni e comitati prendono posizione a sostegno della Regione Emilia Romagna contro il progetto già autorizzato dalla Regione Toscana.

Un aiuto insperato a sostegno della decisione della Regione Emilia-Romagna di opporsi al progetto eolico ‘Badia del Vento’ che prevede l’installazione di 7 aerogeneratori alti 180 metri, sostenuto invece a spada tratta da Legambiente e da una parte dello stesso Pd nonostante l’assessora all’ambiente dell’Emilia Romagna Irene Priolo non escluda il ricorso al Tar contro le autorizzazioni concesse al confine con il Comune di Casteldelci e la Val Marecchia in Romagna. Ora la scelta finale è affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per scongiurare uno scempio ambientale e paesaggistico senza precedenti nel cuore del Montefeltro. Le realtà che si schierano contro sono: Italia Nostra (sezioni di Arezzo, Firenze, Valmarecchia e Maremma Toscana), WWF (sezioni di Rimini e Forlì-Cesena), Club Alpino Italiano – Regione Toscana, Amici della Terra, Altura, Associazione I Cammini di Francesco in Toscana, Coalizione TESS – Transizione Energetica Senza Speculazione, Atto Primo – Salute, Ambiente, Cultura ODV, insieme a decine di comitati e associazioni locali dell’Appennino tosco-romagnolo e marchigiano, tra cui Crinali Liberi Londa, Comitato Tutela Crinale Mugellano, Appennino Sostenibile, Crinali Bene Comune, Salviamo l’Appennino Faentino Forlivese, Parma Città Pubblica APS e molte altre realtà riunite nella difesa del paesaggio e delle comunità di montagna.

"Non possiamo accettare che l’energia rinnovabile – si legge nella nota – diventi un pretesto per interventi invasivi su territori fragili, dove l’abbattimento di boschi, la movimentazione del suolo e l’installazione di strutture alte centinaia di metri rischiano di trasformare un paesaggio unico in un’area profondamente compromessa. Le associazioni esprimono il loro pieno sostegno e apprezzamento a Michele de Pascale e Irene Priolo per il loro impegno nel promuovere politiche energetiche coerenti, attente ai territori e rispettose delle comunità locali. La transizione ecologica non può ridursi a slogan. Deve essere reale e coerente: produrre energia pulita non basta se i costi ambientali e sociali ricadono sul territorio, mentre i benefici concreti restano limitati ai proponenti e ai proprietari terrieri. Progetti come Badia del Vento si sostengono grazie a ingenti incentivi pubblici, miliardi di euro puntualmente scaricati sulle bollette dei cittadini e delle imprese".

"Sostenere la Regione Emilia-Romagna significa difendere non solo boschi, montagne e fiumi, ma proteggere il paesaggio che costituisce l’anima del nostro turismo, base vitale delle comunità locali e motore economico del territorio. Non possiamo permettere – conclude la nota – che questi luoghi vengano sacrificati per un modello di energia pulita che scarica i costi sul territorio, sulle imprese, sulle persone. La vera sostenibilità richiede equilibrio, scelte ponderate e piena attenzione ai territori più fragili".