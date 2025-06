Associazioni in fermento Conferme e novità

Tempo di cambi al vertice per diverse realtà associative del territorio. Ad aprire le celebrazioni per i 40 anni del Consorzio di Solidarietà Sociale è stato il rinnovo degli otto membri del consiglio di amministrazione. Alla guida del Consorzio, che riunisce le cooperative forlivesi impegnate nell’inclusione e nel contrasto alla povertà educativa, è stato riconfermato Marco Conti. Con lui, nel nuovo consiglio d’amministrazione, Margherita Giudici (CavaRei), Maria Teresa Olivieri (L’Aquilone), Corinna Crippa, Caterina Vestito, Francesco Massa (dipendente della struttura tecnica consortile), e Davide Saputo (Altremani). A questa nuova squadra spetta il compito di attuare il Piano di sviluppo 2025-2028, intitolato ‘Sinergie che creano futuro’.

Novità anche per la Round Table 6 Forlì, l’organizzazione filantropica dedicata ai giovani professionisti della città: il nuovo presidente per il biennio 2025-26 è Mattia Bolognesi, consulente tecnico commerciale di 32 anni, che subentra a Luca Zagnoli, ora past president. Il nuovo consiglio direttivo è formato da Oleksandr Zaikin (vicepresidente), Dimitri Drudi, Federico Della Porta, Leonardo Alucci, Federico Zappia, Niccolò Baldini, Alessandro Di Gioia, Filippo Sintini, Denis Brighi e Matteo Sangiorgi. I soci hanno inoltre nominato Matteo Matteis e Francesco Valpiani come membri d’onore.

Anche il Circolo Aurora, realtà culturale cittadina, ha eletto i nuovi membri di direzione: riconfermati Alessandro Torroni alla presidenza e Pier Paolo Neri come vice, insieme a Maria Rita Zanca, Gabriella Van der Bach, Simona Palo (che succede allo storico segretario uscente Gaddo Camporesi), Lorena Poggi e Michele Bertaccini.

Cambio al vertice anche per Inzir – Viaggiatori in Circolo, associazione che da sei anni promuove eventi legati al mondo del viaggio. Dopo due mandati termina l’esperienza da presidente di Riccardo Cattalini: a succedergli è Mattia Fiorentini, guida ambientale escursionistica e accompagnatore di viaggi responsabili. Il nuovo direttivo è completato da Alessandra Salieri (vicepresidente), Matteo Crociani, Elisa Suzzi, Michela Cagnoli, Francesca Focardi ed Emma Cimatti. "Quello che ci aspetta è un nuovo progetto che non vedrà più un susseguirsi periodico di eventi – spiega Fiorentini –. Abbiamo deciso di proseguire nella realizzazione e crescita di Slo Fest, un’iniziativa annuale che può dare valore alla città e all’intero territorio romagnolo".

Infine, anche l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Forlì-Cesena ha rinnovato parte del proprio organo direttivo: quattro degli undici componenti sono stati sostituiti. Entrano Giulia Favaretto, Emanuela Gasparri, Alessandro Tricoli e Paolo Marcelli (che sarà anche vicepresidente e tesoriere). Restano invece in carica Marco Mercuriali (presidente), Sara Angelini, Manuela Barducci (segretario), Andrea Bartoli, Pierangelo Bergamaschi, Roberta Silvagni e Marica Succi (vicepresidente).