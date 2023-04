Associazioni, la forza e il limite di quella piazza

Marco Bilancioni

Camillo Langone dice oggi di non aver nulla contro le donne. Troppo tardi: ieri sulla scena del caso Verzocchi hanno fatto irruzione, pubblicamente, 26 associazioni. Già ci sono state prese di posizione politiche. Infine, lo stesso Vittorio Sgarbi – membro di un governo di centrodestra come la giunta – critica un altro aspetto, ovvero lo spostamento delle opere. Ormai, insomma, la polemica è esplosa in tutta la sua forza e in tutte le direzioni. Varrebbe la pena ricordare che l’assessore Valerio Melandri è lo stesso che un anno fa era criticato da destra per aver concesso il patrocinio alla festa delle famiglie arcobaleno: non sembra insomma un pericoloso reazionario.