Associazioni, la forza e il limite di quella piazza

Segue dalla Prima

Marco

Bilancioni

Se invece stavolta la scelta è parsa contestabile, è perché a differenza del passato qualche passaggio – tra l’apertura del bando e l’annuncio del vincitore – non deve aver funzionato al meglio. Dal caso Langone, come un contagio, le proteste si sono estese al progetto di aggiungere nuove opere e di spostare l’intera collezione in piazza Saffi. Entrambe le mosse sembrano avere più ‘pro’ che ‘contro’ ma hanno attirato sulle barricate molti che erano rimasti inerti per mesi: le scelte erano già chiare e, di fatto, solo Verdi e Italia Nostra erano intervenuti criticamente. Ben più rilevante che, ora, lo faccia Sgarbi: con i dossier aperti su liscio, Unesco, museo del Volo, Zattini e Melandri non possono permettersi incidenti diplomatici col ministero.

Da un punto di vista politico, quanto è accaduto dimostra ancora una volta la capacità di mobilitazione delle associazioni che condividono una sensibilità di sinistra. Del resto, le elezioni regionali e nazionali dimostrano un blocco ancora solido. Ciò che è cambiato dal 2019, con la vittoria di Zattini, è la difficoltà a trovare una rappresentanza a livello locale. Che perdura. Chiediamoci questo: vent’anni fa, la polemica contro Langone sarebbe stata sollevata – con tutto il rispetto – dalla consulta laica? È più verosimile che qualcuno avrebbe ‘passato’ la segnalazione al partito: Pds, Ds o Pd che fosse. È questo il legame che si è sfilacciato.

Zattini se n’è accorto e, finora, è stato abbastanza attento a non offrire combustibile al mondo dell’associazionismo di sinistra: certo, appena venerdì lo hanno criticato per la presenza al fianco del ministro Eugenia Roccella, ma una volta lì, piuttosto che cavalcare una platea attenta ai temi del centrodestra tradizionale, ha preferito rassicurare altri mondi professandosi (non è la prima volta) "sindaco di tutti". Finché la maggioranza riesce ad attirare consensi al centro, supererà anche bufere come quella di Langone.