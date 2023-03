Associazioni sul piede di guerra

Infuria la polemica all’interno del mondo del commercio forlivese. L’altro ieri Gianni Nannini, negoziante del centro e presidente dell’associazione ’Forlicentrostorico’, con una nota dal titolo ’Il centro c’è’, fra le altre cose criticava le associazioni del commercio – "come da loro stessi dichiarato hanno visto ridursi il numero degli iscritti" – a cui contesta il "mancato dialogo con tutti gli operatori del centro". Il tema è la battaglia contro i nuovi insediamenti commerciali – ultimo è quello di Pieveacquedotto – che penalizzerebbero le attività del cuore cittadino.

Già giovedì, una pesante replica a Nannini è giunta da Giancarlo Corzani, direttore di Confesercenti Forlì, che ha definito "imbarazzanti" le dichiarazioni del presidente di ’Forlicentrostorico’. Ieri, un altro carico è arrivato da Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì.

"Le associazioni cittadine si sono battute in maniera compatta, seppur con differenziazioni dettate dalle scelte delle singole realtà associative, nel tutelare la rete commerciale esistente, quella composta dai piccoli negozi, sin da quando si iniziò a parlare dei progetti che contraddistinguono la programmazione urbanistica commerciale e che ora stanno prendendo forma", scrive Zattini, che aggiunge: "Non stupisce la presa di posizione di Gianni Nannini dal momento che, a suo tempo, abbiamo provveduto ad allontanarlo dalla compagine sociale di Confcommercio. Si era, infatti, associato solo ed esclusivamente perché ambiva a una carica istituzionale che ovviamente, nell’ambito e nel rispetto della democrazia che governa la nostra associazione, gli è stata rifiutata spiegandogli che nella nostra associazione non c’è spazio per personalismi e che l’unica strada per essere eletti è legata all’espressione democratica dei consensi. Lo abbiamo, quindi, allontanato dall’associazione restituendogli la quota versata qualche mese prima e gli abbiamo detto che per quello che ci riguardava, il suo percorso all’interno di Confcommercio era definitivamente terminato".

Perciò, conclude il direttore di Ascom, "posso immaginare che Nannini nutra talmente tanto astio nei confronti della nostra realtà da rimanere cieco davanti a quello che Confcommercio ha fatto in quarant’anni di storia".