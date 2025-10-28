Assoluzione per tutti. Caso mascherine anti-Covid dalla Cina: il giudice sconfessa il pm

La storia si chiude con un’assoluzione plenaria. Con gli imputati, commossi, che non parlano, e coi loro famigliari che invece esultano.Il giudice dell’udienza preliminare di Forlì, Ilaria Rosati, assolve i tre imputati rimasti in gioco nella trama giudiziaria delle mascherine anti-Covid dopo il patteggiamento (due anni di pena) di colui che per la procura di Forlì sarebbe stato il regista dell’operazione, Gianluca Pini, ex deputato della Lega, che era accusato di corruzione.

Per la pubblica accusa, Pini avrebbe architettato, nel 2020, all’apice della pandemia, la transumanza dalla Cina a Forlì di 4 milioni di mascherine, per un costo di 3,5 milioni di euro. Mascherine false, o comunque non idonee per il mercato europeo, disse la pm Laura Brunelli, che ha coordinato l’inchiesta, poi sfociata nel processo con rito abbreviato giunto ieri a destinazione, con l’assoluzione di Gianluca Prati, 53 anni (accusato di frode nelle pubbliche forniture), forlivese, amico di lunga data di Pini, e all’epoca dei fatti responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna di Pievesestina; Marcello Minenna, 52enne, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, già assessore all’Economia e Finanze della Calabria, finito a processo con l’accusa di corruzione in concorso con Pini; e Sergio Covato, 64 anni, funzionario della Prefettura di Ravenna, ora in pensione. Covato era finito nelle rete della vicenda perché (da intercettazioni telefoniche) avrebbe operato per sollecitare il rilascio del porto d’armi per difesa personale a un imprenditore amico e socio di Gianluca Pini che in cambio si sarebbe interessato per fare assumere una figlia del funzionario in una banca di San Marino. Prati è stato assolto perché il fatto non costituisce reato; Minenna e Covato, perché il fatto non sussiste.

Soddisfazione palese per i loro legali, che però si trattengono nelle dichiarazioni, limitandosi a frasi laconiche: "Molto rumore per nulla", taglia corto Giovanni Majo (difensore di Prati assieme ad Alessandro Monteleone); "Esito naturale delle cose", è il commento lapidario di Carlo Benini, avvocato di Covato. Nessuna dichiarazione invece degli avvocati di Minenna, Vittorio Manes e Gianluca Tognozzi.Per Minenna la pm Brunelli aveva chiesto 2 anni e 4 mesi di condanna; di due anni era stata la richiesta per Covato e di un anno quella avanzata per Prati. Uno scenario contestato in massa dalle difese, con la richiesta di assoluzione espressa nelle loro arringhe. Istanze accolte ieri dalla sentenza del gup Rosati. Le cui motivazioni arriveranno entro 60 giorni.

La storia esplode nel giugno del 2023, con l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare dopo una maxi indagine della procura di Forlì e della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. Tra i coinvolti anche Pini, Prati, Minenna e Covato. Tutti quanti vennero poi liberati dal tribunale del Riesame. Pini patteggiò quindi la pena a due anni. Gli altri andarono a processo. Ieri l’assoluzione.

