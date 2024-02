Astensione in aula: "Dignità per i detenuti" Le Camere penali italiane proclamano l'astensione dall'attività giurisdizionale per denunciare la situazione tragica dei penitenziari italiani e chiedere maggior dignità per i reclusi. Gli avvocati penalisti si battono per un giusto processo e un sistema penitenziario che si occupi di trattare e rieducare.