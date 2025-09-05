Astoria, 10 biglietti gratis. Ecco le nuove uscite: ’Elisa’ e ’Material Love’

Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che questa sera si presenteranno dalle 18 alla Multisala Astoria con questa pagina. Arriva nelle sale Elisa, diretto da Leonardo di Costanzo e che conta nel cast Barbara Ronchi e Roschdy Zem. Il film segue le vicende della protagonista, Elisa, una 35enne di famiglia benestante appena uscita dal carcere per il brutale omicidio della sorella maggiore, che ha ucciso senza motivi apparenti, bruciandone poi il cadavere, ma tuttora i suoi ricordi sono frammentari, confusi e oscurati dal trauma. Quando incontra il brillante criminologo Alaoui, specializzato in delitti familiari, Elisa intraprende un doloroso percorso di introspezione accettando di partecipare a una delle sue ricerche, e passo dopo passo, nel dolore di accettare la sua colpa Elisa intravede il primo passo di una possibile redenzione.

È un nuovo arrivo anche Material love, commedia romantica diretta da Celine Song con Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans. Lucy lavora con successo in unìa agenzia di matchmaking, occupandosi di cercare il giusto partner per persone single appartenenti a un mondo elitario fatto di manager e ricchi professionisti, ma lei non ha una relazione, convinta che scegliere un compagno sia più un calcolo razionale che un atto dettato da emozioni autentiche. Le cose si complicano quando finisce in un triangolo amoroso con una sua ex frequentazione, John, attore squattrinato con cui condivide un passato intenso, e un uomo tanto affascinante quanto ricco, Harry, incontrato durante il matrimonio di due clienti da lei messi insieme. Questa nuova situazione rischierà di mandare all’aria la sua carriera e non solo.

Rimane il dramma Enzo. Robin Campillo dirige Pierfrancesco Favino, che interpreta un uomo benestante che decide di andare contro le aspettative della famiglia e, invece di studiare, inizia un apprendistato come muratore. Lì fa amicizia con Vlad, collega ucraino più grande di lui, grazie a cui comincia a intravedere un modo diverso di stare al mondo, più autentico, in un racconto di formazione che esplora il conflitto tra appartenenza e desiderio di libertà.

Resta I Puffi – Il Film, cartone animato musicale con le voci di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che vede un’intera squadra di eroi blu, capitanati da Puffetta, mobilitarsi per salvare Grande Puffo, rapito dai malvagi stregoni Gargamella e Razamella.

È ancora in sala I Roses, diretto da Jay Roach in cui Benedict Cumberbatch e Olivia Colman vestono i panni di Theo e Ivy, una coppia con due carriere di successo intrappolata in un matrimonio infelice: quando la carriera di Theo precipita a causa di un disastro professionale e le ambizioni di Ivy decollano, tra i due si innescherà una competizione feroce, rivelando le crepe dietro quella che era solo una facciata di vita perfetta.

Rimane ‘Troppo cattivi 2’, cartone animato per famiglie che vede il ritorno di un gruppo di affettuosi antieroi che cercano, appena usciti di prigione, di rientrare nella società civile, tra mille difficoltà e peripezie.